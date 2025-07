Montaldo Roero: Ponte dei Sapori chiuso da giovedì. La sindaca: “Percorso alternativo per i residenti”

Si avvicina la data di stop al passaggio sul ponte che scavalca le Rocche di Montaldo Roero e mette in comunicazione il paese con Baldissero d’Alba, Ceresole, Monteu Roero e la piana torinese.

Dal Comune di Montaldo Roero è arrivata la comunicazione che “a partire da giovedì 17 luglio 2025 e fino alla chiusura dei lavori, prevista intorno alla prima decina del mese di settembre, il tratto della Strada Provinciale n. 119 che attraversa il “Ponte dei Sapori” verrà chiuso completamente al traffico pedonale e veicolare, al fine di proseguire gli interventi di messa in sicurezza della struttura e del manto stradale interessato”.

Già annunciato nei giorni scorsi dalla Provincia, che si occuperà di questo importante intervento di manutenzione, fanno sapere dal Comune che è stato predisposto un “passaggio alternativo”, il cui traffico sarà regolarizzato da impianto semaforico, ad uso esclusivo dei residenti, in modo da agevolare il passaggio ai mezzi agricoli e, facoltativamente, ai veicoli.

Un’importante precisazione arriva dalla sindaca del piccolo comune roerino, poco più di 800 abitanti, Claudia Rosso: “La strada alternativa che abbiamo predisposto rimane un percorso alternativo e facoltativo, e in caso di maltempo, il tratto verrà, per sicurezza, chiuso al traffico. Abbiamo scelto di dare la possibilità ai residenti di raggiungere il cimitero, gli orti e le abitazioni che si trovano aldilà del ponte, per arrecare meno disagi possibili durante il periodo di chiusura dell'attraversamento. Non sarà possibile il transito di ciclisti, furgoni o autocarri e si troveranno in loco tutte le opportune segnalazioni. Ci scusiamo per i disagi causati dal cantiere e ci auguriamo che i lavori di sistemazione del Ponte dei Sapori possano proseguire e terminare il più velocemente possibile”.

I percorsi alternativi prevedono per gli automezzi con provenienza da Corneliano d’Alba e Canale la deviazione dalla Sp 29 sulla Sp 119 in direzione Baldissero d’Alba, mentre quelli provenienti da Ceresole e diretti a Montaldo Roero dovranno proseguire sulla Sp 119 in direzione Baldissero d’Alba fino all’intersezione con la Sp 29, che dovranno percorrere fino alla successiva intersezione con la Sp 119 per Montaldo Roero.