Gerry Scotti omaggia Bra a “La ruota della fortuna”: il saluto speciale in Tv

Un grande omaggio per la città di Bra arriva direttamente da Gerry Scotti. Durante la puntata, che andrà in onda martedì 14 luglio alle 20.35, de “La ruota della fortuna”, la città della Zizzola riceverà uno speciale saluto dal noto conduttore di Canale 5.

Gerry Scotti ha infatti soddisfatto con piacere la richiesta posta dal braidese Luca Gentile, che si trovava nel pubblico come ospite.

(In foto il braidese Luca Gentile, presente fra il pubblico)

Il programma “La ruota della fortuna”, in onda su Canale 5, è da sempre molto amato e gode di un grande successo. In particolare l’edizione condotta da Scotti, affiancato dalla showgirl Samira Lui, è molto apprezzata dal pubblico.

Durante la serata spesso avvengono saluti e dediche da parte dei concorrenti e questa volta è il turno di un paese nel nostro territorio, omaggiata direttamente da uno dei principali volti di Mediaset.



