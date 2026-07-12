Viabilità:la strada per il Colle Fauniera è regolarmente aperta, nonostante Google Maps

Un errore di segnalazione su Google Maps rischia di penalizzare il turismo e le attività commerciali della Valle Stura. L'applicazione i9ndica infatti come chiusa al traffico la strada del Vallone dell’Arma, l’arteria stradale che dal comune di Demonte sale verso il Colle Fauniera.

Ma non è così; la viabilità è regolare e la strada è totalmente aperta e percorribile in auto, senza alcun blocco stradale, cantiere o criticità legata al traffico.

La comunicazione è stata diffusa attraverso la pagina Facebook Valle Stura - Porta di Valle e condivisa dai gestori e titolari delle attività commerciali della zona.

La falsa segnalazione di chiusura rappresenta un problema non da poco per l'economia montana della zona, specialmente nei periodi di maggiore afflusso turistico come quello attuale.

Gli operatori ci tengono a precisare che non vi è alcuna difficoltà di raggiungimento: tutte le attività commerciali, i rifugi e i punti di ristoro del Vallone dell’Arma e del Colle Fauniera sono aperti e pienamente operativi.

A segnalarlo Andrea Caula, gestore del Rifugio Carbonetto.

Il sistema di mappatura digitale impiegherà presumibilmente del tempo per aggiornare i propri dati e correggere l'algoritmo.

Per questo motivo, le comunità locali e gli esercenti rivolgono un appello a frequentatori, residenti e turisti affinché si diffonda la corretta informazione, evitando che potenziali visitatori annullino le proprie escursioni o gite programmate nella zona a causa dell'errata informazione presente su Google Maps.