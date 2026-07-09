Chiude per una settimana il sentiero che collega il Vallone delle Canavere al Pian delle Gorre

Da lunedì 13 luglio e per tutta la settimana, l'itinerario escursionistico e ciclistico che collega il Vallone delle Canavere al Pian delle Gorre (Valle Pesio) rimarrà chiuso al transito a causa dei lavori di rifacimento di una passerella; l'intervento porta a termine il piano di manutenzione straordinaria dei tre attraversamenti del percorso da parte del Parco.

Contemporaneamente, in Valle Gesso, da martedì 14 luglio, prenderanno il via i lavori di ripristino dei danni alluvionali sul sentiero che sale da Pian della Casa (Valdieri) ai Laghi al Colle di Fremamorta: in questo caso il percorso resterà regolarmente accessibile, ma si raccomanda agli escursionisti la massima prudenza e il rispetto della segnaletica di cantiere e delle indicazioni degli operatori.

Sempre in Valle Gesso, nel Comune di Entracque, continuano invece gli interventi di messa in sicurezza idrogeologica lungo l'ex strada rotabile Enel sul lato destro orografico del Vallone Rovina; il transito sulla pista rimarrà vietato fino alla conclusione dei lavori, ma l'accesso al rifugio Genova e alle altre mete della zona è comunque garantito attraverso il sentiero diretto, recentemente ripulito, sfalciato e messo in sicurezza dal personale del Parco.



