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Curiosità | 10 luglio 2026, 12:26

A Pocapaglia una prestigiosa gara di Tiro con l'Arco valida per la IBO Qualifier 2026

Domenica 12 luglio alle 9

A Pocapaglia una prestigiosa gara di Tiro con l'Arco valida per la IBO Qualifier 2026

Sotto l'egida di CSAIN, ente di promozione sportiva, ed in sinergia con AIDO Gruppo Intercomunale di Bra, Langhe e Roero unitamente alla Angiolina Costantino UNVS APS. si è svolta una nuova ed importante gara sportiva grazie all'impegno degli Arcieri di Bra capitanata dall'inossidabile Presidente Enrico Cosmai.

"Anche grazie al patrocinio del Comune di Pocapaglia vivremo un evento indubbiamente di spessore di livello internazionale con campioni della nostra disciplina che in competizione agonistica si daranno "battaglia" per aggiudicarsi un podio dall'indubbio valore sportivo" - afferma il presidente Cosmai che prosegue - "L'aspetto organizzativo è impegnativo e non di poco conto, ma la soddisfazione morale ed associativa di poter portare sul nostro territorio una competizione di ampia risonanza e respiro nazionale porta onore ed immagine alla nostra realtà associativa da tempo impegnata nel diffondere una cultura fatta nel verde per uno sport pulito a 360°. Siamo certi che anche il pubblico potrà godere di grandi prestazioni per un divertimento che non ha eguali".

Per tutti l'appuntamento è fissato per domenica 12 luglio alle 9 a Pocapaglia, strada Salimau, con le premiazione fissate per le ore 15.            

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