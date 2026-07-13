Estate, sorriso e faccette dentali, i dottori Salzano e Tirone richiamano alla responsabilità clinica contro le scorciatoie del low cost

Con l’arrivo dell’estate, il sorriso torna al centro della vita sociale. Viaggi, eventi, fotografie, incontri, presenza sui social e desiderio di sentirsi più sicuri nella propria immagine rendono l’estetica dentale uno dei temi più ricercati da chi desidera migliorare il proprio aspetto senza alterare la naturalezza del volto. Tra i trattamenti più richiesti ci sono le faccette dentali in ceramica, sottili rivestimenti applicati sulla superficie dei denti per correggere imperfezioni di forma, colore, proporzione o piccoli spazi, con un approccio che, nelle mani giuste, può essere conservativo, preciso e rispettoso della struttura naturale del dente. La Clinica Salzano Tirone invita però a fare una riflessione importante, perchè le faccette dentali non possono essere considerate una scorciatoia estetica, né una soluzione standardizzata da scegliere solo in base al prezzo.

Il sorriso è una parte identitaria del volto, accompagna il modo di parlare, di esprimersi, di relazionarsi. Per questo la sua progettazione richiede diagnosi, esperienza clinica, competenza odontotecnica, qualità dei materiali e una valutazione personalizzata che tenga conto dell’età, della mimica, della fonetica, della forma delle labbra, delle proporzioni del viso e della salute orale complessiva. «La richiesta estetica è legittima e sempre più consapevole, ma deve essere guidata da un principio clinico molto chiaro, il miglior sorriso non è quello più bianco o più appariscente, è quello che sembra appartenere da sempre alla persona», spiega il dott. Stefano Salzano. «Le faccette dentali possono offrire risultati di grande valore estetico, ma solo quando sono progettate nel rispetto dei denti naturali, dell’equilibrio del volto e della reale situazione biologica del paziente» aggiunge il dott. Federico Tirone.

La moderna odontoiatria estetica ha cambiato profondamente il modo di affrontare questi trattamenti, le impronte tradizionali, spesso percepite come fastidiose dal paziente, sono state progressivamente sostituite da scansioni intraorali ad alta definizione. Le scansioni facciali in 3D consentono al team clinico e odontotecnico di lavorare su dati biometrici completi, mentre il mock-up permette al paziente di vedere e testare il nuovo sorriso direttamente allo specchio, prima di iniziare il trattamento definitivo e senza intaccare i denti naturali. In questo modo la progettazione estetica diventa più chiara, condivisa e coerente con quanto valutato nella fase diagnostica.

Sempre più importante anche il ruolo dell’intelligenza artificiale, tema oggi di grande attenzione nel mondo medico e tecnologico. In odontoiatria estetica l’AI può contribuire alla simulazione del sorriso, partendo da una fotografia statica e trasformando la previsione in un video dinamico, così da mostrare al paziente come il nuovo sorriso potrebbe dialogare con il movimento del volto e delle labbra. È un’evoluzione interessante, soprattutto perché consente di rendere più chiara la fase di progettazione e di migliorare il dialogo tra medico e paziente. Allo stesso tempo, Salzano e Tirone sottolineano che l’intelligenza artificiale resta uno strumento di supporto che non può sostituire la diagnosi clinica, la valutazione biologica, l’esperienza del professionista e il lavoro dell’odontotecnico specializzato.

«L’AI è uno strumento che opera su indicazione del clinico esperto, non è autonoma e, senza input corretti, può generare risultati fuorvianti. Le informazioni devono essere fornite e interpretate dal medico, che guida ogni fase del processo», sottolinea il Dott. Tirone. «Una simulazione può essere affascinante, ma deve essere validata da chi sa leggere la bocca, i tessuti, lo smalto, l’occlusione, la funzione e la fattibilità reale del trattamento. La tecnologia è preziosa quando è nelle mani di un professionista esperto» insiste il dott. Salzano.

Proprio questa distinzione diventa centrale davanti alla crescita dei pacchetti estetici low cost, spesso promossi anche all’estero con formule rapide, immagini seducenti e promesse di trasformazioni immediate. Il problema è l’idea che un trattamento odontoiatrico possa essere ridotto a un acquisto impulsivo, svincolato dalla diagnosi preliminare, dalla qualità dei materiali, dalla personalizzazione e dal follow-up. Nelle faccette dentali, ogni dettaglio conta, la preparazione del dente, la scelta della ceramica, la traslucenza, il colore, la forma, la cementazione, la gestione dei margini, la possibilità di mantenere una corretta igiene e l’uso normale del filo interdentale.

La cementazione rappresenta uno dei passaggi più delicati. Il legame tra ceramica e smalto, ottenuto attraverso cementi compositi e protocolli adesivi precisi, consente alla faccetta di integrarsi con il dente come un corpo unico. Una procedura eseguita in modo scorretto può compromettere durata e stabilità, fino al distacco delle faccette, rendendo evidente un lavoro mal eseguito, spesso riconducibile a trattamenti low cost eseguiti all’estero. Allo stesso modo, un progetto estetico troppo standardizzato può produrre sorrisi artificiali, eccessivamente bianchi, poco coerenti con il volto o privi di quella armonia che distingue un intervento ben eseguito da una trasformazione visibilmente costruita. La filosofia clinica della Clinica Salzano Tirone si fonda sul principio della massima estetica con minima invasività. Nei casi favorevoli, l’approccio può essere additivo, il dente naturale non viene toccato e la ceramica viene applicata per migliorare forma, proporzioni o piccoli spazi. In situazioni più complesse, quando occorre correggere discromie marcate o specifiche posizioni dentali, può essere necessaria una preparazione minima e mirata dello smalto, sempre orientata alla conservazione della struttura naturale e della vitalità del dente. La differenza tra un trattamento responsabile e uno puramente commerciale si misura proprio nella capacità di scegliere ciò che serve davvero al paziente, evitando soluzioni eccessive o inutilmente aggressive.

«La bellezza del sorriso non deve cancellare la storia del volto ma deve valorizzarla», aggiunge il dott. Stefano Salzano. «Un risultato elegante è quello che non tradisce l’identità della persona e proprio per questo preferiamo parlare di progettazione del sorriso e non di semplice correzione estetica» conclude il dott. Federico Tirone.

In estate, la stagione in cui l’immagine personale diventa più esposta, tra luce naturale, fotografie, vacanze e socialità, il desiderio di migliorare il sorriso può essere comprensibile ma la differenza la fa il modo in cui questo desiderio viene accompagnato. Un percorso serio parte dall’ascolto, passa dalla diagnosi, utilizza tecnologie digitali e intelligenza artificiale come strumenti di consapevolezza, valorizza il lavoro manuale e clinico, e termina con un risultato che deve essere bello, naturale, funzionale e compatibile con la salute orale nel tempo.