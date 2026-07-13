Si può avere residenza all'estero e domicilio in Italia? Ecco cosa rischi con il Fisco se non pianifichi il trasferimento

Il sogno di molti contribuenti? Quello di cambiare vita. E per farlo, quello di spostare la propria attività o la propria esistenza in giurisdizioni fiscalmente più vantaggiose. Un errore comune e potenzialmente pericoloso però è pensare che basti un biglietto aereo o una pratica anagrafica per chiudere i ponti con l’Agenzia delle Entrate.



La realtà giuridica è molto più complessa e si scontra spesso con un quesito tecnico fondamentale: si può avere residenza all'estero e domicilio in italia?

La risposta è affermativa, ma attenzione, solo formalmente. Nasconde infatti delle insidie legali che potrebbero portare a conseguenze pesanti per il patrimonio e la posizione personale del contribuente.



Secondo l'esperienza dello Studio Legale Internazionale Bertaggia, fondato nel 1993 dall'Avv. Daniele Bertaggia, la mancanza di una pianificazione strategica e la diffusione di falsi miti sull’argomento sono proprio gli errori che più spesso trasformano il trasferimento in un labirinto burocratico dai costi elevati.

Il mito dell’iscrizione all’AIRE e la realtà del domicilio fiscale

Partiamo da qui: molti cittadini sono convinti che la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente e la contestuale iscrizione all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) rappresentino uno scudo totale contro le pretese del Fisco. In realtà l’iscrizione è una condizione necessaria, ma mai sufficiente a garantire l'immunità fiscale.

Il cuore del problema risiede nel concetto di "domicilio", inteso non come la semplice abitazione, ma come il centro principale degli affari e degli interessi economici, personali e familiari.

In pratica, se un soggetto risulta iscritto all'anagrafe di un altro Stato, ma mantiene in Italia la propria famiglia, la disponibilità di un’abitazione stabile o il baricentro dei propri interessi sociali e patrimoniali, l'Italia può continuare a rivendicare il versamento delle tasse.

In questi casi infatti si applica il principio della worldwide taxation: il residente fiscale italiano viene tassato in Italia su tutti i redditi prodotti ovunque nel mondo.

A questo punto quindi è facile comprendere come sbagliare questa valutazione significhi rischiare che l'Agenzia delle Entrate consideri il trasferimento come fittizio, pretendendo le imposte su capitali che magari sono già stati tassati all'estero.

Se lavoro all'estero devo pagare le tasse in Italia?

Un'altra obiezione frequente riguarda la natura dell'attività lavorativa.



Spesso ci si chiede: se lavoro all'estero devo pagare le tasse in italia?



La risposta corretta è: dipende. In particolare dipende dalla struttura complessiva della propria vita. Lavorare fisicamente fuori dai confini nazionali non garantisce l'esenzione automatica dalla fiscalità italiana.

La residenza fiscale dipende infatti da un insieme di criteri che includono la presenza fisica nel territorio dello Stato per la maggior parte dell'anno (almeno 183 giorni) e la permanenza dei legami personali.

Se il contribuente non ha perfezionato correttamente il trasferimento, resta l'obbligo di dichiarare i redditi esteri in Italia.



Per ogni investimento o attività fuori confine, si aggiungono poi gli oneri di monitoraggio fiscale e la compilazione del quadro RW, ovvero la sezione della dichiarazione dei redditi italiana destinata al monitoraggio fiscale delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero.

I segnali che attirano i controlli dell’Agenzia delle Entrate

Ma in concreto cos’è che fa scattare l’allarme e intervenire l’Agenzia delle Entrate? L'amministrazione finanziaria effettua verifiche costanti sulla reale cessazione della residenza in Italia. Esistono poi degli indicatori precisi, definiti "baricentro degli interessi", che possono far emergere un domicilio in Italia anche dopo il trasferimento ufficiale:

● presenza di familiari: avere il coniuge o i figli ancora residenti stabilmente sul territorio nazionale.

● movimentazioni bancarie: l’accredito di proventi o l’utilizzo frequente di conti correnti e carte di credito italiane.

● interessi economici: la partecipazione a riunioni d'affari o il mantenimento di cariche sociali attive in aziende italiane.

● legami sociali: la persistenza di relazioni stabili, abbonamenti o iscrizioni che rendano riconoscibile la presenza nel Paese.

L'attività di vigilanza infatti non si limita alla verifica dell'indirizzo di casa, ma si estende al controllo di attività finanziarie e patrimoniali non dichiarate, rendendo il cambio formale di residenza del tutto inutile se non corrisponde a una situazione reale ed effettiva.

Perché la difesa preventiva è l’unica strategia efficace

Fatte queste considerazioni, chi si domanda “se mi trasferisco all'estero devo pagare le tasse in italia?” deve comprendere che la prova della situazione concreta resta decisiva.



Per questo è importante costruire un cosiddetto "fascicolo probatorio" solido, raccogliendo documenti come contratti di affitto esteri, bollette, iscrizioni professionali locali e documenti d'identità del Paese di destinazione, per rendere il trasferimento fiscalmente inattaccabile.

Ora, come fare? Il nostro consiglio è sempre quello di evitare il "fai-da-te" o affidarsi a informazioni parziali lette online. Queste sono la causa principali dei fallimenti nei trasferimenti internazionali.



Bisognerebbe, invece, rivolgersi sempre a figure e studi legali specializzati in queste aree, come Lo Studio Legale Internazionale Bertaggia, che interviene con un metodo multidisciplinare che mira a evitare l'errore prima che avvenga, proteggendo il patrimonio e la posizione penale del cliente.

Una struttura globale per un trasferimento sicuro

Con oltre 30 anni di esperienza e una rete globale di partner legali, lo Studio Bertaggia si distingue per un approccio rigoroso, assistendo imprenditori e professionisti che necessitano di una consulenza strategica nelle giurisdizioni chiave.



Per i contribuenti che operano su scala globale, lo studio offre un modello operativo basato sulla videoconsulenza, eliminando tempi morti e distanze geografiche. Ovviamente si va ben oltre la semplice consulenza orientativa: l’approccio strutturato e "anti-fuffa" prevede il coordinamento di un intero team di professionisti che elabora piani d’azione concreti, supportati da un network di professionisti attivo in giurisdizioni chiave come Svizzera, San Marino, Panama, Londra, Dubai, Hong Kong, Paraguay e Belize.

Per approfondire i rischi e le corrette procedure di pianificazione, puoi approfondire la pagina dedicata sul sito dell’Avv. Daniele Bertaggia, per sapere se e come si può avere residenza all'estero e domicilio in italia.









Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.