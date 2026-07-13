BASKET / L'Amatori Savigliano conferma coach Abrate per un altro biennio

L’Amatori basket Savigliano è lieta di annunciare che proseguirà la collaborazione tra i colori biancorossi e coach Stefano Abrate che continuerà a seguire la seconda squadra della società e soprattutto a supervisionare l’intero settore giovanile. Proprio su questo compito, ad un anno dall’inizio ufficiale del nuovo progetto, è giunto il momento di fare un punto per capire cosa è stato già fatto e quali saranno gli obiettivi per i prossimi anni.

Stefano, una valutazione sulla stagione agonistica che si è conclusa e sul tuo primo anno di esperienza a Savigliano ?

È stato un anno impegnativo ma decisamente coinvolgente : sono entrato in contatto con un ambiente molto piacevole , dagli Atleti allo Staff , dai Dirigenti alle famiglie , in cui i rapporti umani sono riconosciuti come valore essenziale per lo sviluppo dell’attività sportiva . Il lavoro tecnico proposto sul campo è stato accolto e vissuto con partecipazione dai giocatori delle varie annate e tutti hanno provato ad adeguarsi a metodologie di lavoro nuove per molti di loro . Dal punto di vista dei risultati abbiamo avuto più successo con alcuni gruppi mentre altri si sono scontrati con maggiori difficoltà , ma questo fa parte dell’andamento naturale delle cose : tutti i ragazzi hanno comunque cercato di dare il massimo ed il nostro obiettivo rimane la crescita individuale e personale di ognuno di loro , in relazione alle rispettive potenzialità

Quali sono i motivi alla base della tua scelta di rinnovare la collaborazione con le Pantere per altri due anni ?

Credo che l’Amatori Basket abbia al suo interno un notevole potenziale che necessita di un percorso continuativo di costruzione e consolidamento per raggiungere risultati significativi : mi stimola l’idea di poter essere parte attiva di questo percorso , contribuendo giorno dopo giorno a rendere questa Società un riferimento nel panorama cestistico provinciale e regionale . Il grande traino della nostra prima squadra , che compete ai massimi livelli nella C Interregionale , deve essere la punta dell’iceberg di un movimento giovanile moderno e strutturato , che sappia offrire ai giovani di Savigliano che amano il basket una valida risposta alle loro aspettative.

Quali saranno quindi gli obiettivi per il prossimo biennio ?

Al centro della proposta devono necessariamente essere posti gli atleti : una realtà tutto sommato piccola come la nostra deve riuscire a contemperare le esigenze di sviluppo tecnico dei propri talenti migliori con la capacità di risultare coinvolgente ed inclusiva anche per quei ragazzi che probabilmente non diventeranno dei giocatori Senior di alto livello ma che puntano allo sport come momento di crescita e maturazione personale da riportare poi nella vita adulta . La prima cosa che mi è stata chiesta quando sono stato contattato l’anno scorso è stata di lavorare affinchè tra qualche anno la ns serie C possa avere nel proprio organico un certo numero di giocatori nati e cresciuti nel ns vivaio . Lavoriamo quotidianamente , con tutto lo Staff , perchè questo possa realizzarsi . La sfida è riuscire ad aiutare ciascuno dei nostri tesserati a sviluppare la miglior versione di se stesso , tecnicamente , mentalmente e anche dal punto di vista comportamentale .

attraverso quale tipo di programmazione e proposte ritieni che si possano raggiungere i risultati prefissati ?

Viviamo in un periodo molto complesso , nel quale i ragazzi sono sottoposti ad una enorme quantità di input , informazioni e sollecitazioni non sempre del tutto positivi , ma sicuramente di veloce percezione . Anche il gioco del basket, come tutti gli altri sport , è soggetto a continue e repentine evoluzioni : un Settore Giovanile all’avanguardia deve necessariamente basarsi su metodologie di insegnamento ed allenamento che permettano ai ragazzi di poter competere nella pallacanestro estremamente dinamica ed atletica che si gioca oggi , fatta di decisioni rapide e grande pressione fisica. Le nostre proposte di lavoro cercheranno di rispondere a queste esigenze , anche attraverso un continuo lavoro di miglioramento ed aggiornamento dei ns Allenatori . Gli allenamenti fisico -tecnici sul campo e le partite di campionato saranno integrati da esperienze complementari come la partecipazione a Tornei : nella passata stagione il gruppo U13 è stato protagonista di manifestazioni importanti sul ns territorio come il Torneo pre season di Grugliasco , il Torneo della Befana a Ciriè , la Colomba fa canestro a Moncalieri , oltre che di un ‘esperienza di 5 giorni in Olanda . Per le prossime stagioni l’obiettivo è quello di estendere questa pratica a tutti i gruppi del nostro settore giovanile.