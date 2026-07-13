CALCIO FEMMINILE / Nasce l' A.C.R. Messina 1900 Women, dalla Freedom FC nessun commento

L’ACR Messina 1900 ha annunciato la nascita di A.C.R. Messina 1900 Women, il nuovo progetto del club siciliano dedicato al calcio femminile.

Resta da capire se e in quale misura la sua storia si incrocerà in maniera rilevante con quelle della Freedom FC, realtà cuneese che milita in Serie B, presieduta da Danilo Merlo.

Nelle scorse settimane erano trapelate, su giornali e siti specializzati, notizie che davano per fatta l'acquisizione del titolo della Freedom da parte del Messina. Dalla società cuneese, tuttavia, non è mai giunta alcuna conferma ma solo l'ammissione di "valutazioni in corso delle diverse manifestazioni di interesse pervenute da potenziali investitori".

Situazione cristallizzata anche dopo la nascita di A.C.R. Messina 1900 Women. Da Cuneo nessun commento e l' invito, ribadito, ad attendere comunicazioni ufficiali: "Ad oggi non è stato sottoscritto alcun accordo definitivo, né è stata perfezionata alcuna operazione di cessione".

Se a proposito del Messina non si conosce ancora il campionato a cui prenderà parte la Freedom risulta regolarmente iscritta alla Serie B 26/27: nel terzo weekend di settembre farà il suo esordio stagionale contro il Bologna per il primo turno di Coppa Italia.