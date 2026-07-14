Canile di Cuneo, una sola candidatura per la gestione: verso la conferma della Lida

Si va con ogni probabilità verso la continuità nella gestione del canile municipale di Cuneo. Alla mezzanotte di ieri, lunedì 13 luglio, termine ultimo per la presentazione delle domande relative alla procedura pubblica avviata dal Comune per l'affidamento del servizio nel triennio 2026-2029, risultava infatti depositata una sola candidatura: quella della Lida (Lega Italiana dei Diritti dell’Animali) - Sezione locale, l'associazione che già oggi gestisce la struttura. La conferma arriva dall’assessora alla tutela degli animali del Comune, Paola Olivero.

L'iter amministrativo non è ancora concluso, ma il quadro appare ormai definito. L'unica offerta presentata dovrà ora essere esaminata dagli uffici comunali, che ne verificheranno la regolarità e il possesso di tutti i requisiti previsti dal bando. Se, come appare probabile, la documentazione risulterà conforme, si procederà con la convalida e l'affidamento del servizio.

Nelle scorse settimane il Comune aveva disposto una proroga tecnica dell'attuale gestione fino al 31 luglio 2026, proprio per garantire la continuità del servizio in attesa della conclusione della procedura di selezione. La convenzione precedente era infatti scaduta il 30 giugno e, per evitare qualsiasi interruzione di un servizio essenziale, l'amministrazione aveva esteso temporaneamente l'incarico alla Lida, stanziando 3.500 euro già previsti nelle risorse destinate al nuovo affidamento.

Il canile municipale si trova in via Torino 78, a Madonna dell'Olmo, ed è un punto di riferimento non soltanto per il Comune di Cuneo ma per tutto il territorio dell'Asl CN1.

La struttura è articolata in due sezioni: il canile sanitario, dove vengono accolti i cani randagi recuperati sul territorio per i controlli sanitari previsti dalla normativa, e il canile rifugio, che ospita gli animali in attesa di adozione. La struttura può ospitare fino a 64 cani.

A prendersi cura degli animali sono oltre venti volontari, impegnati ogni giorno nelle attività di pulizia, alimentazione, assistenza e benessere dei cani, con un'attenzione particolare al percorso che li accompagna verso una nuova famiglia.

Negli anni il canile ha inoltre rafforzato il rapporto con la comunità organizzando giornate di porte aperte, occasioni che permettono ai cittadini di conoscere gli ospiti della struttura e sensibilizzare sul tema dell'adozione responsabile.

Attraverso i propri canali social vengono regolarmente pubblicati aggiornamenti, appelli e campagne informative, mantenendo un contatto costante con il territorio e con chi desidera offrire il proprio sostegno.





