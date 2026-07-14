Boves piange Michele Antonio Siciliano: giovedì l'ultimo saluto nella parrocchia di San Bartolomeo

Lutto a Boves per la scomparsa di Michele Antonio Siciliano a 82 anni. Ex dipendente Enel da anni era in pensione e si era dedicato alla fotografia, molto stimato in paese.

A darne il triste annuncio sono i figli Andrea con Lia, Claudio con Loredana e Luisa con Diego, insieme agli amati nipoti Emma, Matilde, Giorgio, Erik e Thomas. Lo ricordano inoltre le sorelle Franca con Renato, Marisa con Silvio e Rosalba con Beppe, i cognati, i nipoti e tutti i parenti.

L'ultimo saluto sarà celebrato giovedì 16 luglio alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo a Boves, con partenza dall'ospedale "A. Carle" di Confreria. Al termine della funzione religiosa seguirà l'accompagnamento al Tempio Crematorio di Magliano Alpi.

Il rosario sarà recitato domani mercoledì 15 luglio alle 18.45 nella stessa chiesa parrocchiale, mentre la messa di trigesima verrà celebrata venerdì 14 agosto alle 18 a San Bartolomeo.