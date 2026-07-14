A Cuneo libri e biciclette si incontrano al Bike Festival Off: arriva Marco Ballestracci

La cultura e la mobilità sostenibile tornano a intrecciarsi a Cuneo con una serata che unisce narrativa, storia industriale e passione per le due ruote. Martedì 21 luglio, alle 18.30, il Caffè Bruno di via Roma 28 ospiterà uno degli appuntamenti del Cuneo Bike Festival Off, lo spin-off della rassegna cittadina dedicata alla bicicletta, realizzato in collaborazione con scrittorincittà.

Protagonista dell’incontro sarà Marco Ballestracci, autore di Fare Biciclette. Storie di inventori e grandi imprese (ADD Editore), che dialogherà con Davide Sacchetto, professore del Liceo Peano di Cuneo. La serata si annuncia come un momento di confronto aperto e trasversale, capace di parlare a ciclisti, appassionati, operatori economici e semplici cittadini.

Ballestracci, musicista blues e giornalista musicale, nel libro racconta la bicicletta come molto più di un oggetto tecnico: dietro tubi d’acciaio, catene e ingranaggi ci sono infatti idee, intuizioni, sogni e imprese umane. Un simbolo che diventa anche metafora di vita, movimento e trasformazione, in un intreccio continuo tra tecnica, creatività e destino personale.

L’iniziativa assume un significato particolare per il territorio cuneese, che da sempre rappresenta uno dei poli italiani di riferimento nel settore del “fare biciclette”. Un comparto che unisce tradizione manifatturiera, innovazione tecnologica e capacità di generare valore ed occupazione, confermando il legame profondo tra la bici e l’identità economica e culturale della provincia Granda.

Ballestracci è autore premiato e firma nota del panorama letterario italiano: ha vinto due premi Bancarella Sport, nel 2009 con A pedate. 11 eroi e 11 leggendarie partite di calcio e nel 2012 con La storia balorda. Tra i suoi libri figurano anche L’ombra del Cannibale, Imerio. Romanzo di dannate fatiche, Il dio della bicicletta e I guardiani, con cui nel 2016 ha ottenuto il Premio CONIMemo Geremia.