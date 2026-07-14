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Cronaca | 14 luglio 2026, 16:38

Tragico schianto in moto a Carmagnola: perde la vita Martino Bruno, 36enne di Fossano

L’incidente in via Caramagna, lungo la provinciale 165. Il giovane stava andando al lavoro a Ceresole d'Alba

Tragico schianto in moto a Carmagnola: perde la vita Martino Bruno, 36enne di Fossano

Tragedia nella prima mattinata di lunedì 13 luglio 2026 sulle strade di Carmagnola, dove un motociclista di 36 anni, Martino Bruno, residente a Pinerolo e originario di Fossano, ha perso la vita in un incidente avvenuto in via Caramagna, lungo la strada provinciale 165.

L’incidente si è verificato nel tratto compreso tra la rotatoria all’incrocio con l’ex statale 20 e quella tra strada Reale e la bretella sud. Stava raggiungendo il posto di lavoro, in una fabbrica di Ceresole d’Alba.

Per cause ancora in corso di accertamento, il centauro è caduto dalla moto riportando lesioni mortali.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con diverse ambulanze, ma per il 36enne non c’è stato nulla da fare: il personale medico ha potuto soltanto constatarne il decesso.

I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale di Carmagnola, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. 

Martino Bruno viveva a Pinerolo da un paio di anni. Qui aveva raggiunto la fidanzata, diventata sua moglie poche settimane fa, e con la quale aveva avuto un figlio, che ora ha due anni. 

Il giovane a Fossano tornava frequentemente a Fossano, dove vivono la famiglia e gli amici. 

Non ancora stabilita la data delle esequie. 

redazione

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