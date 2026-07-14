 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 14 luglio 2026, 11:18

Castiglione Falletto ha celebrato il centenario della nascita di Gino Veronelli, presente il presidente Robaldo

All'Enoteca del Barolo una giornata dedicata al grande divulgatore della cultura enogastronomica italiana. Il presidente della Provincia: "Prosegue il percorso di valorizzazione delle De.Co. e delle produzioni tipiche dei nostri Comuni"

Il presidente Robaldo con i promotori dell'evento in ricordo di Gino Veronelli

Il presidente Robaldo con i promotori dell'evento in ricordo di Gino Veronelli

Sabato 11 luglio il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo ha partecipato a Castiglione Falletto all'iniziativa celebrativa dedicata ai cento anni dalla nascita di Gino Veronelli, ospitata all'Enoteca del Barolo e promossa dall'Associazione Nazionale Denominazioni Comunali (De.Co.), dalla Cantina Terre del Barolo, dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e dall'Esposizione Permanente "Il Veronelli".

L'incontro, dal titolo "L'uomo è nato per festeggiare la vita", ha reso omaggio a una delle figure più autorevoli della cultura enogastronomica italiana, capace di innovare il modo di raccontare il vino, il cibo e i territori, valorizzando il lavoro dei produttori e l'identità delle comunità locali.

La giornata ha riunito amministratori, rappresentanti del mondo produttivo, esperti e operatori del settore, proponendo una riflessione sull'eredità culturale lasciata da Veronelli e sulla sua visione del territorio come elemento fondante della qualità e dell'autenticità delle produzioni agroalimentari.

Nel suo intervento, il presidente Robaldo ha richiamato il lavoro che la Provincia di Cuneo sta portando avanti a sostegno delle Denominazioni Comunali e delle eccellenze locali: «Nel ricordare la figura di Veronelli, voglio sottolineare la volontà della Provincia di Cuneo di promuovere e raccontare le eccellenze dei nostri Comuni, anche attraverso il sostegno alla pubblicazione del volume dedicato alle De.Co., che grazie alla dettagliata ricerca dell'autrice Tiziana Martino si è rivelato uno strumento in grado di far conoscere i prodotti identitari e rafforzare il legame tra comunità e territorio. La Provincia di Cuneo ha avviato un percorso che ogni giorno si arricchisce di nuovi passaggi e nuove esperienze, con l'obiettivo di valorizzare i nostri Comuni e le loro produzioni più tipiche. È un lavoro che portiamo avanti con convinzione perché crediamo che la promozione delle identità locali rappresenti un'opportunità di crescita culturale, sociale ed economica per tutto il territorio provinciale».

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium