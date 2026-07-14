Castiglione Falletto ha celebrato il centenario della nascita di Gino Veronelli, presente il presidente Robaldo

Sabato 11 luglio il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo ha partecipato a Castiglione Falletto all'iniziativa celebrativa dedicata ai cento anni dalla nascita di Gino Veronelli, ospitata all'Enoteca del Barolo e promossa dall'Associazione Nazionale Denominazioni Comunali (De.Co.), dalla Cantina Terre del Barolo, dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e dall'Esposizione Permanente "Il Veronelli".

L'incontro, dal titolo "L'uomo è nato per festeggiare la vita", ha reso omaggio a una delle figure più autorevoli della cultura enogastronomica italiana, capace di innovare il modo di raccontare il vino, il cibo e i territori, valorizzando il lavoro dei produttori e l'identità delle comunità locali.

La giornata ha riunito amministratori, rappresentanti del mondo produttivo, esperti e operatori del settore, proponendo una riflessione sull'eredità culturale lasciata da Veronelli e sulla sua visione del territorio come elemento fondante della qualità e dell'autenticità delle produzioni agroalimentari.

Nel suo intervento, il presidente Robaldo ha richiamato il lavoro che la Provincia di Cuneo sta portando avanti a sostegno delle Denominazioni Comunali e delle eccellenze locali: «Nel ricordare la figura di Veronelli, voglio sottolineare la volontà della Provincia di Cuneo di promuovere e raccontare le eccellenze dei nostri Comuni, anche attraverso il sostegno alla pubblicazione del volume dedicato alle De.Co., che grazie alla dettagliata ricerca dell'autrice Tiziana Martino si è rivelato uno strumento in grado di far conoscere i prodotti identitari e rafforzare il legame tra comunità e territorio. La Provincia di Cuneo ha avviato un percorso che ogni giorno si arricchisce di nuovi passaggi e nuove esperienze, con l'obiettivo di valorizzare i nostri Comuni e le loro produzioni più tipiche. È un lavoro che portiamo avanti con convinzione perché crediamo che la promozione delle identità locali rappresenti un'opportunità di crescita culturale, sociale ed economica per tutto il territorio provinciale».