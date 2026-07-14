Nizza, dieci anni dopo la notte dell’orrore: la città si ferma e ricorda i suoi 86 angeli

Ci sono date che non passano. Restano sospese nell’aria, incise nella pelle di una città. A Nizza, il 14 luglio 2016 non è mai finito. Dieci anni dopo, la Promenade des Anglais torna a riempirsi, ma non di festa: di memoria, di passi lenti, di occhi lucidi.



Fino al 14 luglio, la città si raccoglie attorno alle sue 86 vittime. Ottantasei nomi, ottantasei storie spezzate in una notte d’estate che doveva essere di fuochi e risate. Al loro posto, il rumore di un camion, il caos, il silenzio che ancora oggi pesa.



Le commemorazioni sono iniziate con una marcia solenne dall’ospedale Lenval, dove quella notte arrivarono i feriti, i corpi, le vite sospese.

Un corteo senza slogan, solo passi e ricordi. Il 13 luglio, nei giardini di Villa Masséna, il raccoglimento diventa intimo: 86 candele accese una dopo l’altra, come a dire che nessuno è stato dimenticato.





Il cuore delle celebrazioni batte oggi, 14 luglio. Al mattino la parata militare, ma è nel tardo pomeriggio che la città trattiene il respiro. In place Masséna, alle 18, il presidente Emmanuel Macron guida la cerimonia ufficiale.

Le famiglie delle vittime, i sopravvissuti, i soccorritori: volti segnati, mani strette. Una corona deposta, un minuto di silenzio che sembra infinito, il cielo attraversato dalla Patrouille de France.



Poi le parole, difficili, necessarie. E un’immagine che resta: 43 bambini accanto a 43 tra i primi soccorritori di quella notte. Il futuro che prende per mano chi, nell’orrore, ha provato a salvare vite.



Quando il sole cala, Nizza torna sulla sua Promenade. Non per dimenticare, ma per restare insieme. Le note dell’Orchestra Filarmonica riempiono il Théâtre de Verdure, mentre il mare restituisce un’eco lontana. Alle 22, i droni disegnano nel cielo una memoria fragile e luminosa.





E poi, alle 22.34, il tempo si ferma. È l’ora in cui tutto finì. Ottantasei fasci di luce si alzano verso il cielo: uno per ogni vita spezzata. Non c’è rumore, non ci sono applausi. Solo il respiro di una città che ricorda.



A fare da cornice, due mostre aperte al pubblico raccontano volti, storie, assenze. Perché la memoria non sia solo un rito, ma un impegno. Dal 2019 la Francia dedica l’11 marzo alle vittime del terrorismo. Ma a Nizza il calendario ha un’altra data, incancellabile.



Il 14 luglio non è più soltanto la festa della Repubblica. È una ferita che continua a chiedere silenzio, rispetto, memoria. E la promessa, fragile ma necessaria, di non dimenticare mai.



