LET'S RODEO 2026 conquista il pubblico: prima edizione oltre ogni aspettativa, due giorni di spettacolo e adrenalina

Un debutto che difficilmente poteva andare meglio. La prima edizione di LET'S RODEO 2026 ha chiuso i battenti con un bilancio decisamente positivo, registrando un'affluenza ben oltre le aspettative e confermando il grande interesse del pubblico per uno spettacolo capace di unire sport, adrenalina e intrattenimento.

Per due giorni l'arena del Girardi Stable ASD di Villafalletto è stata il cuore pulsante di un evento che ha saputo coinvolgere appassionati, curiosi e famiglie, richiamando spettatori che hanno riempito gli spalti e accompagnato ogni prova con applausi, incitamenti ed entusiasmo.

Le competizioni si sono svolte nel migliore dei modi, rispettando il programma e regalando momenti di grande spettacolo. Dalle prove di velocità alla spettacolare sfida con i tori, ogni disciplina ha messo in luce il talento degli atleti e il perfetto affiatamento con i loro cavalli, offrendo uno show coinvolgente dall'inizio alla fine.

Tra i protagonisti della manifestazione spiccano i vincitori delle principali categorie.

Nel Barrel Racing si è imposto Gerry Liguori, in sella a Slick Will, autore di una prova precisa e velocissima che gli è valsa il gradino più alto del podio.

Nel Pole Bending il successo è andato a Cristian Midili, con Shining Lenas Whiz, protagonista di una performance impeccabile tra i paletti.

Grande spettacolo anche nella disciplina più attesa, il Bull Riding, dove ad avere la meglio è stato il belga Tristan De Schepper, capace di conquistare pubblico e giuria con una prestazione di assoluto livello.

Ma oltre ai risultati sportivi, ciò che resterà impresso è soprattutto l'atmosfera vissuta durante l'intero weekend. Descrivere l'adrenalina respirata all'interno dell'arena è difficile: ogni ingresso, ogni partenza, ogni secondo di gara è stato accompagnato da un coinvolgimento straordinario del pubblico, che ha vissuto intensamente ogni momento dello spettacolo.

L'organizzazione può così archiviare con soddisfazione una prima edizione che ha rispettato tutte le aspettative sotto il profilo tecnico e, soprattutto, le ha superate sotto quello della partecipazione. Un successo costruito grazie al lavoro di squadra, alla qualità delle competizioni e all'entusiasmo degli spettatori, elementi che lasciano già immaginare un futuro importante per LET'S RODEO.

La sensazione condivisa al termine delle due giornate è una sola: questo non è stato soltanto un evento, ma un'esperienza tutta da vivere. E, visto il riscontro ottenuto, sembra essere soltanto l'inizio di una storia destinata a crescere.