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Attualità | 14 luglio 2026, 11:35

Psa, stabili i casi in Granda. A Ceva il vertice con il commissario straordinario Filippini

Questa mattina al teatro Marenco. Presenti Bongioanni, Robaldo e i presidenti degli ATC

Incontro al teatro Marenco a Ceva

Incontro al teatro Marenco a Ceva

Psa, la Peste Suina Africana, continua a crescere a Nord Ovest, dove il totale dei positivi sui cinghiali è salito a 2.177 casi, di cui 823 in Piemonte, per ora stabili. 

E' delle scorse settimane l'annuncio del primo caso in provincia di Cuneo, a Cravenzana. Con il passare dei giorni, la diffusione c'è stata, portando a 7 il totale: 4 i casi ad Arguello, uno a Cerreto Langhe e due a Cravanzana, come da ultimo bollettino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. 

Questa mattina, a Ceva, presso il teatro Marenco, è in corso un vertice con la Regione, la Provincia e il riconfermato commissario straordinario alla PSA Giovanni Filippini, cui partecipano anche tutti i presidenti dei comprensori ATC 8Ambiti territoriali di Caccia) CN5, CN4, CN3 e CA (Comprensori alpini) CN6. 

Presenti l'assessore regionale Paolo Bongioanni e il presidente della Provincia Luca Robaldo. 


 

Barbara Simonelli

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