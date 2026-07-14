Dischi dei freni si surriscaldano, rischia di andare a fuoco un rimorchio carico di fieno

La prontezza del conducente e il rapido intervento dei Vigili del Fuoco arrivati dal distaccamento volontari di Bra hanno evitato il peggio questa mattina, lungo la Strada Statale 231 a Santa Vittoria d’Alba, all’altezza dello stabilimento Raicar. Qui un mezzo pesante adibito al trasporto di fieno si è dovuto fermare per una problematica ai dischi dei freni, che si erano bloccati e che si erano surriscaldati, rischiando di incendiare il carico. Accortosi del problema, l’autista si è fermato ed è riuscito a sganciare il rimorchio in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il mezzo.
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