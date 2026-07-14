Villafalletto, albero di importanti dimensioni cade e sfonda un muro in centro paese

Lunghe operazioni questa mattina, martedì 14 luglio, a Villafalletto per la rimozione di un albero di importanti dimensioni che è caduto sfondando il muro del giardino privato all'interno del quale si trovava.

L'albero ha invaso la carreggiata in via Falletti, a fianco della scuola primaria, causando il blocco alla viabilità nel centro del paese.

L'allarme è scattato questa mattina e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Saluzzo per la rimozione e la messa in sicurezza dell'area.

Non si registrano persone ferite.