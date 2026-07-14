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Cronaca | 14 luglio 2026, 09:19

Villafalletto, albero di importanti dimensioni cade e sfonda un muro in centro paese

È successo questa mattina, in via Falletti, vicino alla scuola primaria. Non si segnalano persone ferite, viabilità modificata per consentire le operazioni di rimozione e messa in sicurezza

Lunghe operazioni questa mattina, martedì 14 luglio, a Villafalletto per la rimozione di un albero di importanti dimensioni che è caduto sfondando il muro del giardino privato all'interno del quale si trovava. 

L'albero ha invaso la carreggiata in via Falletti, a fianco della scuola primaria, causando il blocco alla viabilità nel centro del paese. 

L'allarme è scattato questa mattina e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Saluzzo per la rimozione e la messa in sicurezza dell'area. 

Non si registrano persone ferite. 

AMP - AP

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