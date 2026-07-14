La Lega, nonostante le turbolenze interne e gli assalti esterni, celebra i suoi congressi sezionali

Non è un momento facile per la Lega, sia per le vicende interne che chiamano in causa la gestione del segretario Matteo Salvini, sia per gli attacchi esterni che vengono portati all’ex Carroccio dalle truppe del generale Vannacci.

Tuttavia, il segretario provinciale e senatore Giorgio Maria Bergesio ha voluto che si celebrassero comunque i congressi sezionali per rispettare le indicazioni statutarie e per cercare di rinserrare le fila sul territorio.

Questi gli esiti dei congressi conclusisi la settimana scorsa.

Sezione Alba - Bra

Segretario di sezione Marina Panero

Sezione Ceva

Segretario di sezione Giorgio Bove

Sezione Cuneo

Segretario di sezione Lorena Bellino

Sezione di Fossano

Segretario di sezione Dario Tallone

Sezione di Mondovì

Segretario di sezione Guido Tealdi

Sezione di Saluzzo

Segretario di sezione Paolo Demarchi (che ricopre anche la carica di vice segretario provinciale e regionale)

Sezione di Savigliano

Segretario di sezione Marco Racca

Sezione Valle Infernotto

Segretario di sezione Luciana Coero Borga

Inoltre, è stato nominato nuovo responsabile dei giovani della Lega di Cuneo, Gabriele Giletta, giovane sindaco di Villanova Solaro.

Commenta Bergesio: “Congratulazioni ai nuovi segretari di sezione e ai direttivi Lega in Provincia di Cuneo, eletti nei congressi di Fossano, Alba, Bra, Cuneo, Ceva, Saluzzo, Barge. A loro l’augurio di buon lavoro, con l’impegno di portare avanti ogni giorno i valori e i principi della Lega: autonomia, sicurezza, identità, sostegno al lavoro, alle imprese, alle famiglie e valorizzazione delle nostre comunità. Temi concreti e fondamentali per il futuro del nostro territorio, da affrontare con responsabilità, presenza e ascolto”.