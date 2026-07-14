La Lega, nonostante le turbolenze interne e gli assalti esterni, celebra i suoi congressi sezionali

Non è un momento facile per la Lega, sia per le vicende interne che chiamano in causa la gestione del segretario Matteo Salvini, sia per gli attacchi esterni che vengono portati all’ex Carroccio dalle truppe del generale Vannacci.
Tuttavia, il segretario provinciale e senatore Giorgio Maria Bergesio ha voluto che si celebrassero comunque i congressi sezionali per rispettare le indicazioni statutarie e per cercare di rinserrare le fila sul territorio.
Questi gli esiti dei congressi conclusisi la settimana scorsa.
Sezione Alba - Bra
Segretario di sezione Marina Panero
Sezione Ceva
Segretario di sezione Giorgio Bove
Sezione Cuneo
Segretario di sezione Lorena Bellino
Sezione di Fossano
Segretario di sezione Dario Tallone
Sezione di Mondovì
Segretario di sezione Guido Tealdi
Sezione di Saluzzo
Segretario di sezione Paolo Demarchi (che ricopre anche la carica di vice segretario provinciale e regionale)
Sezione di Savigliano
Segretario di sezione Marco Racca
Sezione Valle Infernotto
Segretario di sezione Luciana Coero Borga
Inoltre, è stato nominato nuovo responsabile dei giovani della Lega di Cuneo, Gabriele Giletta, giovane sindaco di Villanova Solaro.
Commenta Bergesio: “Congratulazioni ai nuovi segretari di sezione e ai direttivi Lega in Provincia di Cuneo, eletti nei congressi di Fossano, Alba, Bra, Cuneo, Ceva, Saluzzo, Barge. A loro l’augurio di buon lavoro, con l’impegno di portare avanti ogni giorno i valori e i principi della Lega: autonomia, sicurezza, identità, sostegno al lavoro, alle imprese, alle famiglie e valorizzazione delle nostre comunità. Temi concreti e fondamentali per il futuro del nostro territorio, da affrontare con responsabilità, presenza e ascolto”.