Lega Giovani Cuneo: Gabriele Giletta nuovo commissario provinciale

La Lega rafforza il proprio impegno verso le nuove generazioni con la nomina di Gabriele Giletta, sindaco di Villanova Solaro, a nuovo Commissario Provinciale della Lega Giovani di Cuneo. La designazione è stata ufficializzata dal Coordinatore Regionale della Lega Giovani Matteo Gagliasso, in accordo con il Segretario Provinciale della Lega e Senatore Giorgio Maria Bergesio.

La nomina si inserisce in un percorso di continuità con il lavoro svolto negli ultimi anni da Andrea Gaviglio, al quale va il ringraziamento del movimento per l’impegno, la passione e la dedizione dimostrati alla guida della Lega Giovani provinciale. «Desidero esprimere un sincero ringraziamento ad Andrea Gaviglio per il prezioso lavoro svolto in questi anni – dichiara Matteo Gagliasso –. Con passione e spirito di servizio ha saputo coinvolgere tanti giovani del territorio, contribuendo alla crescita della nostra organizzazione e alla formazione di una nuova classe dirigente. Sono certo che Gabriele Giletta saprà proseguire su questa strada con entusiasmo, competenza e concretezza».

Sulla nomina interviene anche il Senatore Giorgio Maria Bergesio, Segretario Provinciale della Lega: «Condivido pienamente la scelta del Coordinatore Regionale Matteo Gagliasso. Credo fortemente che investire sui giovani significhi investire sul futuro delle nostre comunità. La Lega Giovani rappresenta una palestra politica e amministrativa fondamentale per tanti ragazzi che vogliono mettersi al servizio del territorio. Ringrazio Andrea Gaviglio per il lavoro svolto con serietà e dedizione e auguro a Gabriele buon lavoro. Sono convinto che saprà dare nuovo impulso alle attività della Lega Giovani, creando ulteriori occasioni di partecipazione, crescita e formazione per i giovani della nostra provincia».

Il nuovo Commissario Provinciale Gabriele Giletta, amministratore locale e sindaco di Villanova Solaro, guarda al nuovo incarico con spirito di servizio e attenzione al territorio. «Ringrazio Matteo Gagliasso e Giorgio Maria Bergesio per la fiducia che hanno voluto accordarmi. Accolgo questo incarico con entusiasmo e con la consapevolezza della responsabilità che comporta. Un ringraziamento particolare va ad Andrea Gaviglio per il lavoro svolto e per il percorso costruito in questi anni, che rappresenta una base solida sulla quale continuare a lavorare. L’esperienza amministrativa che vivo quotidianamente come sindaco mi ha insegnato quanto siano importanti l’ascolto delle persone e la capacità di trasformare le idee in azioni concrete. Il mio obiettivo sarà rafforzare ulteriormente la presenza della Lega Giovani nella Granda, coinvolgere nuovi ragazzi, valorizzare i giovani amministratori e offrire occasioni di confronto e formazione a chi desidera impegnarsi per il proprio territorio. I giovani non sono soltanto il futuro, ma una risorsa fondamentale già oggi per le nostre comunità».

Con la nomina di Giletta, la Lega Giovani cuneese punta a consolidare il lavoro svolto negli ultimi anni e a raƯorzare il radicamento del movimento sul territorio provinciale, valorizzando il contributo delle nuove generazioni nella vita politica e amministrativa della Granda.