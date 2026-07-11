Nasce il nuovo Circolo di Fratelli d’Italia a Trinità

Nella serata odierna è stato ufficialmente inaugurato, presso la Biblioteca Comunale di Trinità, il nuovo circolo territoriale di Fratelli d’Italia, alla presenza di cittadini e rappresentanti istituzionali. La scelta della sede ha simbolicamente richiamato il valore della cultura, della memoria e della partecipazione attiva nella costruzione della vita comunitaria.

Nel corso dell’evento, il Presidente del circolo, Sismia Selvaggia Spertino, ha sottolineato come la nuova realtà intenda configurarsi non solo come struttura politica, ma come spazio aperto di confronto, ascolto e proposta, orientato al servizio della comunità. Richiamando la propria esperienza amministrativa, ha evidenziato il valore della responsabilità e della conoscenza delle regole come strumenti fondamentali per un’azione politica efficace.

Il circolo nasce con l’obiettivo di rappresentare le esigenze concrete dei cittadini, ponendo al centro rispetto, ascolto e risposte, e promuovendo una partecipazione attiva alla vita pubblica. Tra le priorità indicate figurano la tutela delle tradizioni locali, la valorizzazione dell’identità territoriale e l’attenzione ai temi di lavoro, sicurezza e decoro.

Particolare rilievo è stato dato al ruolo del dialogo istituzionale, con l’impegno a interfacciarsi con tutti i livelli amministrativi per rappresentare con efficacia le istanze del territorio. Il circolo si propone inoltre come luogo inclusivo di confronto, aperto anche a opinioni diverse, nel rispetto reciproco.

L’iniziativa si inserisce in un percorso volto a rafforzare il coinvolgimento dei cittadini e a costruire un punto di riferimento stabile per la comunità locale, fondato su partecipazione, responsabilità e spirito di servizio.

Nel corso della serata sono stati rivolti numerosi ringraziamenti. In particolare, un sentito grazie è stato espresso al Presidente provinciale di Fratelli d’Italia William Casoni, la cui partecipazione attiva, le parole di incoraggiamento, il supporto e la vicinanza hanno contribuito a dare ufficialmente vita al nuovo circolo territoriale di Trinità sotto la guida del Presidente Sismia Selvaggia Spertino e di tutti i soci iscritti al circolo.

Un ringraziamento è stato inoltre rivolto a quanti, per inderogabili impegni istituzionali, non hanno potuto essere presenti, ma hanno fatto pervenire un messaggio di vicinanza e di augurio per la nascita del circolo: l’Europarlamentare di Fratelli d’Italia Giovanni Crosetto, il Presidente regionale di Fratelli d’Italia Onorevole Fabrizio Comba, il Vicepresidente regionale di Fratelli d’Italia e Assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi, il Vicepresidente provinciale di Fratelli d’Italia Roberto Russo, il Vicepresidente provinciale di Fratelli d’Italia Rocco Pulitanò, il Coordinatore provinciale degli Enti Locali di Fratelli d’Italia Marco Perosino, l’onorevole di Fratelli d’Italia Monica Ciaburro, il Consigliere regionale di fratelli d’Italia Federica Barbero, il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Claudio Sacchetto, i Sindaci, gli Assessori, i Consiglieri comunali con tanti altri rappresentanti di partito.

Un ringraziamento speciale è stato infine rivolto ai Presidenti di Circolo rappresentati in sala dal Presidente del Circolo di Beinette Mario Franchino, la cui partecipazione è stata definita non solo un gesto di amicizia istituzionale, ma un segnale concreto di fiducia e condivisione.

E` stato sottolineato il valore del lavoro ramificato sul territorio e della capacità di fare rete: i nuovi circoli nascono con l’intento di costruire un’azione comune, rafforzando ogni giorno di più la vicinanza concreta ai cittadini. Per il circolo di Trinità questo rappresenta un esempio prezioso e un punto di partenza per una collaborazione forte, leale e duratura.

“Da domani – è stato ricordato in chiusura – ci attende il lavoro più importante: essere sempre più presenti tra la gente, ascoltare, costruire e dare risposte. Insieme faremo crescere i nostri circoli e renderemo Fratelli d’Italia una presenza ancora più forte, credibile e radicata sul territorio. Adesso inizia il lavoro vero. Sarà impegnativo, ma sarà una bellissima sfida”.

