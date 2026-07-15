Imprese di pulizia: al via i percorsi formativi gratuiti di Confartigianato Cuneo

Confartigianato Imprese Cuneo avvia un nuovo percorso di formazione gratuita rivolto alle imprese della categoria Imprese di Pulizia, con l’obiettivo di fornire agli operatori del settore conoscenze aggiornate, strumenti concreti e competenze immediatamente applicabili nell’attività quotidiana.

La prima sessione formativa si svolgerà giovedì 23 luglio, dalle 14.30 alle 17.30, presso l’azienda Bogliano, in Borgo San Martino 44, lungo la Strada Statale 231, a Pocapaglia.

L’iniziativa nasce dalla volontà di accompagnare le imprese in un mercato sempre più complesso, nel quale la qualità tecnica del servizio deve essere affiancata da una corretta organizzazione aziendale, da un’attenta valutazione dei costi e dalla capacità di rispondere alle nuove richieste di clienti e committenti.

Durante l’incontro verranno affrontati alcuni degli aspetti più rilevanti per la gestione e lo sviluppo di un’impresa di pulizie.

Come predisporre un preventivo

La corretta elaborazione di un preventivo rappresenta uno dei passaggi fondamentali per garantire la sostenibilità economica di ogni incarico. Il prezzo di un servizio non può infatti essere determinato soltanto sulla base delle ore di lavoro previste, ma deve tenere conto delle caratteristiche degli ambienti, della frequenza degli interventi, del personale necessario, dei prodotti e delle attrezzature impiegate, degli spostamenti e degli eventuali rischi operativi.

Una formazione specifica permette agli imprenditori di presentare offerte chiare, complete e professionali, evitando di sottostimare i costi e valorizzando adeguatamente la qualità del lavoro svolto. Un preventivo ben costruito è inoltre uno strumento essenziale per instaurare un rapporto trasparente con il cliente e ridurre il rischio di incomprensioni durante l’esecuzione del servizio.

Tecniche per una pulizia efficace

La pulizia professionale richiede metodologie precise, conoscenza delle superfici e capacità di scegliere procedure, prodotti e attrezzature adeguati alle diverse situazioni. Non esiste, infatti, una soluzione valida per ogni ambiente: uffici, spazi produttivi, strutture sanitarie, attività commerciali e condomìni presentano esigenze differenti.

Approfondire le tecniche di intervento consente di migliorare i risultati, ottimizzare i tempi di lavoro e ridurre il rischio di danneggiare materiali e superfici. La formazione contribuisce inoltre ad aumentare la sicurezza degli operatori e a garantire standard qualitativi più elevati e costanti, elementi sempre più importanti nella scelta di un’impresa da parte dei committenti.

I costi di un’operazione di pulizia

Conoscere il costo reale di ogni operazione è indispensabile per assumere decisioni consapevoli e tutelare la redditività aziendale. Oltre al costo del personale, devono essere valutati l’utilizzo di detergenti e materiali di consumo, l’ammortamento delle attrezzature, la manutenzione, i tempi di preparazione e trasferimento, gli adempimenti in materia di sicurezza e i costi organizzativi.

Una corretta analisi permette di individuare eventuali inefficienze, programmare meglio il lavoro e comprendere quali servizi generano valore per l’impresa. Disporre di dati attendibili aiuta inoltre a formulare offerte competitive senza ricorrere a politiche di prezzo che, nel medio periodo, potrebbero compromettere la qualità del servizio e la solidità dell’azienda.

L’importanza dei sistemi professionali

L’impiego di sistemi, prodotti e macchinari professionali non rappresenta soltanto un investimento tecnologico, ma costituisce un elemento determinante per migliorare produttività, sicurezza e qualità.

Attrezzature adeguate possono ridurre i tempi di intervento, limitare lo sforzo fisico degli addetti e consentire un utilizzo più controllato di acqua e detergenti. L’adozione di procedure standardizzate permette inoltre di ottenere risultati più uniformi e verificabili, rafforzando l’affidabilità dell’impresa e la fiducia del cliente.

Formarsi sulle soluzioni disponibili significa poter valutare gli investimenti sulla base delle reali esigenze aziendali, evitando acquisti non adeguati e sfruttando pienamente le potenzialità offerte dall’innovazione.

Sostenibilità e concetti ESG applicati ai servizi di pulizia

Una parte dell’incontro sarà dedicata alla sostenibilità e ai principi ESG, acronimo che identifica i fattori ambientali, sociali e di buona gestione aziendale. Si tratta di temi sempre più presenti nei capitolati, nelle procedure di selezione dei fornitori e nelle richieste avanzate da aziende e pubbliche amministrazioni.

Nel settore delle pulizie, la sostenibilità può tradursi nella scelta di prodotti a minore impatto ambientale, nella riduzione dei consumi di acqua e delle quantità di detergente utilizzate, nella corretta gestione dei rifiuti e nell’adozione di attrezzature più efficienti. La dimensione sociale riguarda invece la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, la formazione del personale e la qualità dell’organizzazione aziendale.

Comprendere questi principi consente alle imprese di anticipare l’evoluzione del mercato, migliorare la propria reputazione e presentarsi in modo più competitivo nei confronti di clienti sempre più attenti alla responsabilità ambientale e sociale dei propri fornitori.

Il percorso promosso da Confartigianato Cuneo intende quindi offrire alle imprese del settore non soltanto aggiornamenti teorici, ma occasioni concrete di confronto e crescita professionale. Investire nella formazione significa aumentare la capacità di organizzare il lavoro, valorizzare le competenze degli operatori e consolidare la presenza dell’impresa sul mercato.

Informazioni e iscrizioni

La partecipazione alla sessione formativa è gratuita.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare: