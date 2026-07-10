Conto Termico e sostenibilità, forte partecipazione agli incontri di Confartigianato Cuneo

Si sono svolti il 6 luglio presso il Monastero della Stella di Saluzzo e il 9 luglio all’Hotel Cavalieri di Bra i due incontri promossi da Confartigianato Imprese Cuneo sul tema “Conto Termico e sostenibilità. Strumenti tecnici e finanziari per imprese e professionisti”.

I due appuntamenti hanno richiamato numerosi imprenditori, professionisti e operatori del settore, confermando il forte interesse del territorio nei confronti delle opportunità legate alla riqualificazione energetica, all’utilizzo delle fonti rinnovabili e alla sostenibilità aziendale.

Nel corso degli incontri è stato proposto un approfondito quadro tecnico e operativo sui principali strumenti a disposizione delle imprese per programmare e realizzare interventi di efficientamento energetico. Particolare attenzione è stata dedicata al Conto Termico 3.0, alla corretta gestione delle pratiche GSE, alle agevolazioni fiscali applicabili alle opere edili e alle misure di finanza agevolata.

Dopo i saluti istituzionali, il dott. Diego Mozzali, vicedirettore di Confartigianato Imprese Cuneo, ha illustrato le opportunità connesse alla fiscalità agevolata nelle opere edili per le imprese. L’ing. Lorenzo Caranta, libero professionista e consigliere dell’Ordine degli Ingegneri, ha quindi approfondito il funzionamento del Conto Termico 3.0 e gli aspetti operativi relativi alla presentazione e alla gestione delle pratiche presso il Gestore dei Servizi Energetici.

La seconda parte degli appuntamenti è stata dedicata ai criteri ESG e agli strumenti finanziari disponibili per accompagnare gli investimenti delle aziende. Riccardo Masoero, referente ESG di Banca CRS, e Gianpiero Biolatto, responsabile territoriale dell’Istituto Bancario CRS, hanno illustrato soluzioni e opportunità di accesso al credito per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e per l’impiego di fonti energetiche rinnovabili.

Roberto Maero, dell’Ufficio Finanza Agevolata di Confartigianato Imprese Cuneo, ha infine presentato il bando regionale dedicato alla promozione dell’utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese, fornendo indicazioni sui beneficiari, sugli interventi ammissibili e sulle modalità di accesso alle agevolazioni.

Ampio spazio è stato riservato alle domande dei partecipanti, che hanno avuto la possibilità di confrontarsi direttamente con i relatori su casi concreti, procedure, requisiti e possibili percorsi di investimento. Per gli ingegneri partecipanti è stata inoltre prevista l’attribuzione di Crediti Formativi Professionali.

«La risposta registrata nei due incontri dimostra quanto questi temi siano oggi centrali per le nostre imprese – commentano da Confartigianato Imprese Cuneo –. La transizione energetica richiede competenze tecniche, conoscenza delle normative e adeguati strumenti finanziari. Come Associazione intendiamo continuare ad affiancare gli imprenditori, aiutandoli a orientarsi tra incentivi, bandi e opportunità di accesso al credito, affinché la sostenibilità possa tradursi in investimenti concreti e in una maggiore competitività aziendale».

Gli incontri sono stati organizzati da Confartigianato Imprese Cuneo in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo e con il contributo di Banca CRS, Camera di Commercio di Cuneo e Fondazione CRC.