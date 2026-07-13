Musica, emozioni e partecipazione: l’Open Day di Norma Fantini incanta Fossano [FOTO]

Grande successo, domenica 12 luglio, per l’Open Day gratuito dedicato al canto lirico, ospitato nella suggestiva cornice del cortile del Castello degli Acaja di Fossano. La giornata, organizzata dall’Accademia FFM nell’ambito del Norma Fantini Opera Contest, ha offerto al pubblico l’occasione di vivere un’esperienza di studio e ascolto accanto a Norma Fantini, una delle più importanti interpreti del panorama operistico internazionale.

Le ore sono volate tra sorrisi, spunti di riflessione e aneddoti. Non solo gli allievi della celebre soprano hanno potuto mettersi alla prova, ma anche il pubblico è diventato protagonista, scoprendo il proprio registro vocale e ricevendo consigli preziosi in un contesto unico e coinvolgente. Accanto a Norma Fantini, fondamentale è stato l’apporto del maestro Lorenzo Marini, pianista accompagnatore, che con sensibilità e competenza ha sostenuto il lavoro vocale e musicale della giornata.

A rendere speciale l’appuntamento è stato anche il clima di affetto e partecipazione che si è creato tra palco e platea: uno scambio autentico di passione ed emozioni, capace di trasformare la masterclass in un momento di condivisione profonda e stimolante.

“Ringrazio di cuore Norma Fantini, che ha messo a disposizione professionalità, esperienza e passione per regalarci una giornata davvero speciale. È stata un’esperienza unica, sicuramente da ripetere visto il grande successo”, ha commentato al termine dell’iniziativa il maestro Gianpiero Brignone, direttore dell’Accademia FFM.

“Sono commossa dal tanto affetto ricevuto e grata per questa giornata. Ringrazio l’Accademia FFM per l’organizzazione davvero straordinaria e per averci accolti in una location meravigliosa: è stata un’esperienza assolutamente da ripetere. Il mio desiderio è offrire gioia, spensieratezza, serenità e bellezza: la musica può farlo, perché è vita ed è espressione di tutto ciò che abbiamo dentro e che spesso non riusciamo a esprimere. In un mondo che talvolta sembra imbruttito e incattivito, la musica può salvarci”, ha commentato emozionata Norma Fantini. “Vorrei che arrivasse il messaggio che la lirica non è solo per pochi, ma per tutti, soprattutto per i giovani: è un’esperienza, un viaggio dentro noi stessi, capace di farci scoprire mondi inesplorati e straordinari”.