Apro Formazione tra i due istituti italiani riconosciuti dall'Unesco come "centro internazionale per la formazione tecnica e professionale"

Apro Formazione è stata celebrata in Regione Piemonte per uno dei più prestigiosi riconoscimenti ottenuti nel settore dell'istruzione tecnico-professionale: l'Unesco ha infatti identificato l’istituto albese come Centro Internazionale per la Formazione Tecnica e Professionale, inserendolo nella rete europea dei centri di eccellenza impegnati nello sviluppo delle competenze, dell'innovazione e della cooperazione internazionale.

Per coronare questo importante traguardo, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore regionale alla Formazione Daniela Cameroni hanno consegnato ad Apro Formazione la targa di riconoscimento della Regione Piemonte.

"Ricevere questa attestazione dall'Unesco è motivo di grande soddisfazione e rappresenta un punto di partenza, non un punto di arrivo – dichiara il direttore di Apro Formazione, Antonio Bosio –. È il frutto del lavoro quotidiano di docenti, collaboratori, studenti, imprese e istituzioni che hanno creduto in un modello formativo aperto all'innovazione e fortemente legato al territorio. Entrare nella rete Unesco significa poter condividere esperienze con realtà di tutto il mondo, sviluppare nuovi progetti e offrire ai nostri giovani opportunità formative sempre più qualificate. Ringraziamo la Regione Piemonte per aver voluto celebrare questo importante risultato, che appartiene a tutto il territorio".

Il riconoscimento Unesco rappresenta un risultato di rilievo per l'intero sistema italiano della formazione professionale: l'ingresso di Apro nella rete internazionale dell'Unesco valorizza un modello capace di coniugare qualità didattica, stretta collaborazione con il sistema produttivo e sviluppo delle competenze richieste dal mercato del lavoro, rafforzando il ruolo del Piemonte e dell'Italia nel confronto internazionale sui temi dell'istruzione tecnico-professionale.

Unesco, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, ha riconosciuto Apro Formazione come Centro Internazionale per la formazione professionale e tecnica (Tvet).

Unesco Unevoc è la sezione delle Nazioni Unite specializzata nella formazione tecnica e professionale e coordina un network globale di oltre 253 centri distribuiti in più di 151 Paesi, con l’obiettivo di promuovere competenze per il lavoro, inclusione sociale e sviluppo sostenibile.

In tutta Italia, inclusa Apro, sono solo due i centri di formazione inseriti nella rete Unevoc. Il riconoscimento Unesco di Apro Formazione valorizza non solo la mission dell’Istituto, ma anche il “modello formativo piemontese”, di cui Apro è massima espressione.