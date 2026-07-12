Beinette: al via il nuovo Nido d’Infanzia dal 14 settembre 2026

Il Nido d’Infanzia del Comune di Beinette aprirà le sue porte a partire da lunedì 14 settembre 2026. La nuova struttura, situata all'interno del moderno Polo dell’Infanzia, rappresenta un importante traguardo per la comunità, realizzato anche grazie al fondamentale contributo dei fondi PNRR.

Il polo è stato concepito per favorire il benessere fisico ed emotivo dei piccoli ospiti. La struttura offre ampi spazi luminosi, pensati per stimolare l’esplorazione e l’autonomia, integrati da aree esterne dedicate al gioco e all'attività all'aria aperta. Ogni angolo del nido è stato allestito per garantire comfort e qualità, rendendo l’ambiente accogliente e familiare.

Il nido si distingue per un approccio pedagogico innovativo, ispirato al rinomato metodo educativo Reggio Emilia, che pone il bambino al centro del processo di apprendimento, valorizzando la curiosità, la creatività e la relazione con l'ambiente circostante.

Il servizio sarà gestito da una realtà consolidata con esperienza pluriennale nella gestione dei servizi alla prima infanzia, garantendo una continuità educativa di alta qualità per le famiglie del territorio. Un servizio senza pensieri, con proposte educative integrate di corsi e progetti di psicomotricità, psicomotricità, musicoterapia, pet therapy, inglese ecc.

Modalità di iscrizione

Le famiglie interessate possono presentare la domanda di iscrizione compilando il modulo disponibile sulla pagina web ufficiale del Comune di Beinette https://www.comune.beinette.cn.it/Dettaglionews?IDNews=378082

Il Comune di Beinette e l’Assessorato alle Politiche Sociali rinnovano il proprio impegno a sostegno delle famiglie, mettendo a disposizione un ambiente sicuro, all’avanguardia e progettato per il benessere dei più piccoli.

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico è a completa disposizione per informazioni o per supporto:

Uffici: 0171 384004 - 0171 385747 (uff.anagrafe)

Email: protocollo@comune.beinette.cn.it

Sede: Via Vittorio Veneto n. 9, Beinette (CN)

Per informazioni è possibile contattare anche l’Assessore Boggero Emmanuela al n. 338/6033225 (si prega di inviare un messaggio via Whatsapp per esser richiamati, indicando cognome, nome e dicitura <info per nido primavera>). </info>In alternativa, è possibile inviare una mail all’indirizzo assessorato.politichesociali@comune.beinette.cn.it. Verrete ricontattati il prima possibile.