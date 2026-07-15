ARRAMPICATA SPORTIVA / La monregalese Giorgia Tesio pronta per i campionati europei di Boulder

Si avvicina un appuntamento decisamente importante per tutti gli appassionati di blocchi e risoluzione di problemi: il 18 e 19 luglio il Circuit de Barcelona-Catalunya ospiterà gli attesissimi campionati europei Senior di Boulder, che si disputano a cadenza biennale.

Dopo una lunga attesa dall'edizione del 2024 a Villars-sur-Ollon il team italiano parte agguerrito, desideroso di fra valere a livello continentale il proprio valore.

Saranno quattro le atlete che vestiranno la maglia azzurra in questa impegnativa competizione, in un gruppo di 72 specialiste dei blocchi provenienti da 25 paesi europei: Camilla Moroni, che nelle 5 tappe di Coppa del Mondo ha disputato 3 semifinali e 2 finali, ma di sicuro ha fame di un podio e sarà molto motivata a raggiungerlo; Giorgia Tesio, due volte semifinalista in World Climbing Series, punterà a sua volta a mettersi in luce; Stella Giacani, anche lei due volte semifinalista in World Climbing Series, ha già raccolto un bronzo ai campionati europei giovanili e potrebbe mirare a ripetere l'emozione del podio anche in Spagna; Francesca Matuella, che a Madrid ha sfiorato l'accesso alle semifinali di World Climbing Series, è molto motivata a trovare uno spazio per dimostrare il proprio valore.