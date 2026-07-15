MOTORI / Patrizia Sciascia e Piercarlo Capolongo, sesta posizione assoluta al Rally della Lanterna

Una prestazione costruita sul passo e sulla distanza. Patrizia Sciascia e Piercarlo Capolongo continuano il loro percorso sulle strade della Coppa Rally di Zona 2, cercando di massimizzare ogni risultato e sognando la finale nazionale.

Per l'equipaggio portacolori ALMA Racing, la kermesse genovese ha avuto un importante significato. La sesta posizione assoluta, nonché la prima nella classifica riservata "al femminile", traghettano la driver sanremese in un brillante percorso di crescita alla guida della Skoda Fabia RS Rally2 del team MM Motorsport. Un risultato che arriva a posteriori della doppia nona piazza assoluta raccolta rispettivamente al Rally Vigneti Monferrini ed al Rally Il Grappolo.

Sulle strade di Genova, tuttavia, non era semplice. Il parterre dei pretendenti alla classe Rally2 era notevolmente elevato. Una sfida che giungeva dopo l'amaro ritiro raccolto su queste strade durante il venti-ventiquattro, e con l'obiettivo di proseguire con lucidità sulle strade della zona. Un risultato centrato, nonostante qualche piccola difficoltà maturata nel primo giro delle prove speciali della domenica come lei stessa racconta nel suo intervento: "Abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Il risultato è buono, nonostante qualche piccolo errore ci sia costato qualche secondo di troppo. Ora guardiamo con serenità al futuro, con il sogno della finale nazionale da coltivare".

Il calendario di zona ora prevede ancora tre tappe da disputare, in attesa del gran finale in programma in autunno sempre sulle strade liguri, questa volta nella Riviera di Ponente, per il Rally delle Palme.