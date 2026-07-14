MOTORI / Matteo Crosetti riparte da Cremona: quarto posto al MotoEstate e nuova sfida nella Pirelli Cup 1000

Dopo un avvio di stagione posticipato alla fine di maggio a causa di alcuni aspetti organizzativi, il villanovese Matteo Crosetti è tornato in pista con determinazione.

Il primo appuntamento è stato sul circuito di Cremona per il Trofeo MotoEstate. Seguito in pista dal team NTR ASD di Mauro Agostini, Crosetti ha conquistato il quarto posto assoluto.

Ora l'attenzione si sposta sulla Coppa Italia Velocità, dove il pilota sarà impegnato nella Pirelli Cup 1000, sempre sul circuito di Cremona, che affronterà con la moto messa a disposizione dal team NTR ASD di Brescia.

"La stagione è partita tardi, solo a fine maggio, ma il risultato ottenuto al Trofeo MotoEstate è stato soddisfacente – commenta Crosetti –. Ringrazio il team NTR ASD di Brescia per il supporto tecnico e organizzativo, tutti gli sponsor e, in modo particolare, Zebra Group Srl, per la fiducia e il sostegno dimostrati nel corso di questa stagione".