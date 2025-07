Alla Camera di Commercio di Cuneo sarà Luca Crosetto bis [VIDEO]

Luca Crosetto, presidente uscente, è stato confermato alla guida della Camera di Commercio di Cuneo all'unanimità. La decisione dell'assemblea stamattina, martedì 15 luglio, nella sede di via Avogadro con la proclamazione ufficiale nel salone d'onore.



L'imprenditore cuneese era subentrato in corsa a Mauro Gola, suo predecessore, che è passato alla presidenza della Fondazione Crc. Oggi con il nuovo mandato resterà per altri cinque anni.

Per l'occasione è intervenuto da remoto Andrea Prete, presidente di Unioncamere Nazionale, a cui è seguito l'intervento in presenza di Gian Paolo Coscia, presidente di Unioncamere Piemonte che hanno ribadito le difficoltà affrontate dagli enti, come la loro netta riduzione, che però non ha sospeso la determinazione nella prosecuzione dei propri compiti facendo rete tra loro.



Ricorrente negli interventi del governatore Cirio e del presidente della Provincia Robaldo la capacità del territorio imprenditoriale cuneese di compattarsi e sostenersi, valorizzando le proprie peculiarità.

GUARDA IL VIDEO:





Una mission di “”, ha evidenziato Crosetto nel suo discorso. Il richiamo alla coesione è il leit motiv di questo nuovo mandato. Le strategie e le prospettive per il 2030 ruoteranno attorno a cinque punti: giovani e continuità generazionale delle imprese, attrattività del territorio, innovazione e sostenibilità, impresa etica, efficienza e trasparenza.Un occhio al futuro, quindi, e alle sfide della transizione ambientale ed ecologica sono stati i macro obiettivi dichiarati dal presidente, che ha già chiaro l'impegno per il prossimo quinquennio dell'ente camerale, che rappresenta oltre 80mila imprese.Nella prossima riunione in programma il 25 luglio prossimo sarà svelata infine la composizione della nuova giunta camerale, del vicario e del vicepresidente.