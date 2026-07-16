Dopo il nuovo guasto ai passaggi a livello di Mussotto: Comune di Alba e Regione chiedono un incontro urgente con Rete Ferroviaria Italiana

Il nuovo episodio avvenuto nella mattinata di martedì 14 luglio al passaggio a livello della stazione di Mussotto, dove un'automobile ha attraversato i binari mentre il convoglio era ormai in prossimità dell'attraversamento, accelera il confronto tra istituzioni e RFI. Secondo la successiva ricostruzione tecnica fornita da Rete Ferroviaria Italiana, il malfunzionamento ha interessato il dispositivo che comanda le sbarre, mentre il sistema di sicurezza ferroviario ha operato secondo le procedure previste, imponendo al treno di avanzare a velocità estremamente ridotta e di fermarsi prima del passaggio a livello.

Dopo i ripetuti disservizi registrati nelle ultime settimane, l'assessore comunale alla Mobilità Edoardo Fenocchio ha avviato nuovi contatti con l'assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi, con l'obiettivo di arrivare in tempi rapidi a un incontro con i responsabili di Rete Ferroviaria Italiana.

L'episodio rappresenta infatti l'ultimo di una serie di criticità che negli ultimi mesi hanno interessato la tratta Alba-Santa Vittoria e, in particolare, il nodo ferroviario di Mussotto, già oggetto di segnalazioni da parte dell'Amministrazione comunale, dei Comitati pendolari e di residenti e commercianti della zona di corso Bra.

Secondo quanto riferito dall'assessore regionale Marco Gabusi, il problema sarebbe riconducibile al malfunzionamento di uno specifico dispositivo.

"RFI ha installato un sistema evoluto di controllo dei passaggi a livello che garantisce standard di sicurezza più elevati. Evidentemente, però, sul dispositivo interessato è stato riscontrato un difetto. L'azienda provvederà alla sua sostituzione e, nel frattempo, garantirà un presidio del personale che consentirà di non avere più tempi morti."

Una misura che punta a prevenire il ripetersi di situazioni analoghe in attesa dell'intervento tecnico definitivo.

Il caso si inserisce in un quadro già noto. Nelle settimane scorse il Comune aveva chiesto chiarimenti a RFI dopo una serie di guasti ai passaggi a livello e aveva successivamente domandato un sopralluogo congiunto, anche alla luce delle segnalazioni arrivate da commercianti, imprenditori e residenti di corso Bra, che lamentano ripercussioni sulla viabilità e sull'accessibilità delle attività economiche.

Parallelamente, il tema è stato affrontato anche nel tavolo tecnico regionale del 7 luglio dedicato alla linea SFM4 Alba-Germagnano, durante il quale i Comitati Pendolari avevano evidenziato come i problemi ai passaggi a livello di Mussotto si fossero già ripetuti quattro volte nell'arco di un mese, oltre a chiedere interventi per ridurre i tempi di chiusura delle sbarre e migliorare la fluidità del traffico nelle ore di punta.