Bonifici istantanei obbligatori: cosa cambia per famiglie e imprese della Granda

Anche gli sportelli della Granda si adeguano. Da ottobre 2025 il bonifico che arriva in pochi secondi non è più un servizio extra a pagamento, ma un obbligo di legge. Per le famiglie e soprattutto per le tante piccole attività del Cuneese, dal commercio di vicinato alle aziende agricole, cambia più di quanto sembri.

Cosa dice la nuova regola

Il principio è semplice: i soldi devono comparire sul conto di chi li riceve in meno di dieci secondi, a qualsiasi ora e ogni giorno dell'anno, festivi compresi. Lo prevedono le nuove regole europee sui pagamenti istantanei , che dal 9 gennaio 2025 impongono alle banche di ricevere i bonifici immediati e dal 9 ottobre 2025 anche di inviarli.

Due dettagli contano per il portafoglio. Primo: l'istantaneo non può costare più di un bonifico normale. Secondo: prima di confermare, il sistema verifica che nome e IBAN del destinatario coincidano, un filtro pensato per bloccare errori e truffe. Come ricorda la Banca d'Italia , il bonifico istantaneo non conosce orari di sportello.

Perché riguarda il territorio

Sul territorio l'effetto più concreto riguarda chi lavora. Per un negozio di Cuneo, un artigiano delle valli o un produttore delle Langhe, incassare in tempo reale invece che dopo giorni significa gestire meglio la cassa e i pagamenti ai fornitori. Non a caso diversi istituti locali, come la BCC BENE BANCA di Bene Vagienna, offrono già il bonifico istantaneo SEPA ai propri correntisti.

La spinta verso i pagamenti veloci si intreccia con la digitalizzazione delle imprese, un fronte su cui la Camera di commercio di Cuneo accompagna commercianti e artigiani, mentre la Regione Piemonte ha rifinanziato i voucher per la digitalizzazione delle PMI. Per chi è alle prime armi, resta utile capire prima di tutto come orientarsi tra gli strumenti di incasso digitali .

Dove la velocità conta di più

Chi usa i portafogli elettronici lo sa già: PayPal e gli altri e-wallet hanno fatto della rapidità il proprio punto di forza, senza obbligare a condividere ogni volta i dati della carta. È lì che l'accredito immediato è la norma da tempo.

Lo stesso vale in un ambito dove i tempi di prelievo sono da sempre un tasto dolente: l'intrattenimento online regolamentato. Qui, a seconda del metodo scelto, riavere le proprie somme può richiedere da poche ore fino a diversi giorni lavorativi, e proprio i portafogli elettronici tendono a essere la via più rapida. Tra i concessionari ADM le condizioni cambiano però parecchio da un sito all'altro: confrontare le differenze tra gli operatori per metodo di pagamento e velocità di prelievo aiuta a farsi un'idea prima di aprire un conto.

Le domande da farsi prima

"Istantaneo" non significa sempre immediato. Contano i massimali per singola operazione, le soglie giornaliere e le eventuali verifiche aggiuntive. E non tutti i metodi si comportano allo stesso modo: carta, bonifico tradizionale e portafoglio digitale possono avere tempi molto diversi. Nel gioco online, in particolare, il primo elemento da controllare resta la concessione dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli , insieme alla chiarezza sulle condizioni di deposito e prelievo.

La direzione, in ogni caso, è segnata: dal negozio sotto casa al conto di famiglia, il tempo reale sta diventando il metro con cui giudichiamo qualsiasi servizio, e le lunghe attese avranno sempre meno scuse.

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