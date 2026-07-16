Bonifici istantanei obbligatori: cosa cambia per famiglie e imprese della Granda

Anche gli sportelli della Granda si adeguano. Da ottobre 2025 il bonifico che arriva in pochi secondi non è più un servizio extra a pagamento, ma un obbligo di legge. Per le famiglie e soprattutto per le tante piccole attività del Cuneese, dal commercio di vicinato alle aziende agricole, cambia più di quanto sembri.
Cosa dice la nuova regola
Il principio è semplice: i soldi devono comparire sul conto di chi li riceve in meno di dieci secondi, a qualsiasi ora e ogni giorno dell'anno, festivi compresi. Lo prevedono le nuove regole europee sui pagamenti istantanei, che dal 9 gennaio 2025 impongono alle banche di ricevere i bonifici immediati e dal 9 ottobre 2025 anche di inviarli.
Due dettagli contano per il portafoglio. Primo: l'istantaneo non può costare più di un bonifico normale. Secondo: prima di confermare, il sistema verifica che nome e IBAN del destinatario coincidano, un filtro pensato per bloccare errori e truffe. Come ricorda la Banca d'Italia, il bonifico istantaneo non conosce orari di sportello.
Perché riguarda il territorio
Sul territorio l'effetto più concreto riguarda chi lavora. Per un negozio di Cuneo, un artigiano delle valli o un produttore delle Langhe, incassare in tempo reale invece che dopo giorni significa gestire meglio la cassa e i pagamenti ai fornitori. Non a caso diversi istituti locali, come la BCC BENE BANCA di Bene Vagienna, offrono già il bonifico istantaneo SEPA ai propri correntisti.
La spinta verso i pagamenti veloci si intreccia con la digitalizzazione delle imprese, un fronte su cui la Camera di commercio di Cuneo accompagna commercianti e artigiani, mentre la Regione Piemonte ha rifinanziato i voucher per la digitalizzazione delle PMI. Per chi è alle prime armi, resta utile capire prima di tutto come orientarsi tra gli strumenti di incasso digitali.
Dove la velocità conta di più
Chi usa i portafogli elettronici lo sa già: PayPal e gli altri e-wallet hanno fatto della rapidità il proprio punto di forza, senza obbligare a condividere ogni volta i dati della carta. È lì che l'accredito immediato è la norma da tempo.
Lo stesso vale in un ambito dove i tempi di prelievo sono da sempre un tasto dolente: l'intrattenimento online regolamentato. Qui, a seconda del metodo scelto, riavere le proprie somme può richiedere da poche ore fino a diversi giorni lavorativi, e proprio i portafogli elettronici tendono a essere la via più rapida. Tra i concessionari ADM le condizioni cambiano però parecchio da un sito all'altro: confrontare le differenze tra gli operatori per metodo di pagamento e velocità di prelievo aiuta a farsi un'idea prima di aprire un conto.
Le domande da farsi prima
"Istantaneo" non significa sempre immediato. Contano i massimali per singola operazione, le soglie giornaliere e le eventuali verifiche aggiuntive. E non tutti i metodi si comportano allo stesso modo: carta, bonifico tradizionale e portafoglio digitale possono avere tempi molto diversi. Nel gioco online, in particolare, il primo elemento da controllare resta la concessione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, insieme alla chiarezza sulle condizioni di deposito e prelievo.
La direzione, in ogni caso, è segnata: dal negozio sotto casa al conto di famiglia, il tempo reale sta diventando il metro con cui giudichiamo qualsiasi servizio, e le lunghe attese avranno sempre meno scuse.
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