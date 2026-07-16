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Sanità | 16 luglio 2026, 10:26

Dal 20 luglio nuovo medico di base a Barge: è il Dr. Antonio La Rosa

Il Dr. Antonio La Rosa cesserà l'attività ambulatoriale nei comuni di Brossasco e Torre San Giorgio

Dal 20 luglio nuovo medico di base a Barge: è il Dr. Antonio La Rosa

L'Asl Cn1 rende noto che a decorrere dal 20 luglio 2026 il Dr. La Rosa Antonio inizierà l'attività ambulatoriale presso il comune di Barge e cesserà l'attività ambulatoriale nei comuni di Brossasco e Torre San Giorgio.

Al fine di agevolare l'utenza, nelle giornate di lunedì 20, martedì 21 e giovedì 23 luglio, lo sportello multifunzione di Barge avrà il seguente orario:

  • Lunedì 20 luglio dalle ore 9.00 alle ore 13.30
  • Martedì 21 luglio dalle ore 9.00 alle ore 13.30
  • Giovedì 23 luglio dalle ore 9.00 alle ore 13.30

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