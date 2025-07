Ondate di calore, da domani ulteriore attenuazione sul Cuneese

In ulteriore attenuazione, da domani giovedì 17 luglio, il caldo degli ultimi giorni.

Il bollettino di Arpa Piemonte declassa la provincia di Cuneo dal livello 1 (giallo), con cui si prevedeva un debole disagio per le ondate di calore allo zero. La Granda, così, esce dalla morsa caldo. “Semaforo verde” anche per venerdì 18 luglio. Le temperature già da domani subiranno un calo di un grado circa sia sulle minime che sulle massime.

Secondo le previsioni per domani da una massima di 32° si passerà a 31° e da 21° di minima si passerà a 20°. Un ulteriore grado di diminuzione si prevede sulle massime di venerdì che scenderanno a 30°.