Alba: inaugurato il nuovo defibrillatore a Scaparoni in occasione della terza edizione di Scaparoni Adventure

La terza edizione di Scaparoni Adventure, venerdì 10 luglio, si è aperta con un momento di grande valore per tutta la comunità: l'inaugurazione di un nuovo defibrillatore, installato sul Belvedere "Don Gustavo Bianco" grazie alla raccolta fondi promossa da Sara Revello e Luca Brizio, mamma e papà di Gabriele andato in arresto cardiaco poco più di un anno fa durante una partita di calcio e salvato grazie alla prontezza di un allenatore e alla presenza di un defibrillatore in campo.

Il defibrillatore è stato acquistato dall'Associazione Italiana Cuore e Rianimazione "Lorenzo Greco" Onlus. Con questo dispositivo salgono a tre i defibrillatori presenti sul territorio della frazione, acquistati grazie all'impegno e alla generosità della comunità. Un presidio fondamentale per la sicurezza dei cittadini, capace di fare la differenza nei casi di arresto cardiaco e di aumentare le possibilità di intervento tempestivo in situazioni di emergenza.

Scaparoni Adventure, organizzato dal Comitato di Quartiere e dal Circolo ACLI della frazione, è ormai un appuntamento fisso dell'estate albese. La manifestazione propone una suggestiva escursione notturna non competitiva in e-bike tra i boschi e le colline del Roero, accompagnata da momenti di convivialità con musica dal vivo e dall'apprezzato appuntamento gastronomico "All You Can Pasta".

"Siamo molto soddisfatti di questa nuova installazione – dichiara l'assessore ai Quartieri e alle Frazioni Davide Tibaldi –. Il defibrillatore rappresenta un presidio di sicurezza fondamentale per una frazione molto frequentata e particolarmente attiva come Scaparoni. È il risultato di un grande lavoro di squadra e di una comunità che sa mobilitarsi per il bene comune. Desidero ringraziare il Comitato di Quartiere, il Collettivo Scaparun e tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta fondi: grazie al loro impegno oggi Scaparoni dispone di uno strumento in più che può davvero salvare delle vite. Dopo quanto accaduto a Gabriele anche l'Amministrazione albese si era mobilitata per organizzare un corso base BLSD e formare almeno un rappresentante per ogni Associazione sportiva dilettantistica".