SPORT INVERNALI / Dopo due mandati Pietro Blengini lascia la guida del Comitato Fisi Alpi Occidentali

È convocata per venerdì 24 luglio nella sala convegni del Coni, in via Giordano Bruno 191 a Torino, l’assemblea regionale ordinaria elettiva 2026 del Comitato FISI Alpi Occidentali, in prima convocazione alle 14 e in seconda convocazione alle 15. L’assemblea si aprirà con la relazione del presidente regionale uscente, Pietro Blengini, a cui farà seguito la presentazione delle candidature e l’elezione alle cariche di presidente regionale, consiglieri in quota affiliati, consiglieri atleti, consigliere tecnico, revisore effettivo unico. L’ingegner Pietro Marocco, già presidente del Comitato Alpi Occidentali dal 2008 al 2018 e consigliere federale dal 2018, è l’unico candidato alla presidenza.

I delegati saranno chiamati ad eleggere sette Consiglieri laici scegliendoli tra gli otto candidati: Gianluca Barale, Pietro Blengini (presidente degli ultimi due mandati), Matteo Cadei, Michele Fassinotti, Corrado Gamba, Simona Novara, Giampiero Orleoni e Dante Roggia. I due candidati a consiglieri rappresentanti degli atleti sono Daniel Allemand e Alessandro Mauro, il candidato a consigliere rappresentante dei tecnici è Roberto Saracco, la candidata alla carica di consigliere revisore unico è Carlotta Sebastiani.



[Sopra un’immagine di repertorio dell’ingegner Pietro Marocco, candidato alla presidenza del Comitato FISI Alpi Occidentali]

