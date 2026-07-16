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Sport invernali | 16 luglio 2026, 14:43

SPORT INVERNALI / Dopo due mandati Pietro Blengini lascia la guida del Comitato Fisi Alpi Occidentali

Pietro Marocco candidato unico alla presidenza

Pietro Blengini, al centro nella foto, alla sua prima designazione, nel 2018

Pietro Blengini, al centro nella foto, alla sua prima designazione, nel 2018

È convocata per venerdì 24 luglio nella sala convegni del Coni, in via Giordano Bruno 191 a Torino, l’assemblea regionale ordinaria elettiva 2026 del Comitato FISI Alpi Occidentali, in prima convocazione alle 14 e in seconda convocazione alle 15. L’assemblea si aprirà con la relazione del presidente regionale uscente, Pietro Blengini, a cui farà seguito la presentazione delle candidature e l’elezione alle cariche di presidente regionale, consiglieri in quota affiliati, consiglieri atleti, consigliere tecnico, revisore effettivo unico. L’ingegner Pietro Marocco, già presidente del Comitato Alpi Occidentali dal 2008 al 2018 e consigliere federale dal 2018, è l’unico candidato alla presidenza. 

I delegati saranno chiamati ad eleggere sette Consiglieri laici scegliendoli tra gli otto candidati: Gianluca Barale, Pietro Blengini (presidente degli ultimi due mandati), Matteo Cadei, Michele Fassinotti, Corrado Gamba, Simona Novara, Giampiero Orleoni e Dante Roggia. I due candidati a consiglieri rappresentanti degli atleti sono Daniel Allemand e Alessandro Mauro, il candidato a consigliere rappresentante dei tecnici è Roberto Saracco, la candidata alla carica di consigliere revisore unico è Carlotta Sebastiani.
 

[Sopra un’immagine di repertorio dell’ingegner Pietro Marocco, candidato alla presidenza del Comitato FISI Alpi Occidentali]
 

Un’immagine di repertorio dell’ingegner Pietro Marocco, candidato alla presidenza del Comitato FISI Alpi Occidentali

Un’immagine di repertorio dell’ingegner Pietro Marocco, candidato alla presidenza del Comitato FISI Alpi Occidentali

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