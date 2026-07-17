Contest Y 2026: si vola verso la finale del 22 luglio ospite a Mondovì anche Ensi

Si è conclusa il 15 luglio l’ultima selezione del Contest Y - vol. III, il concorso pensato per dare un palco e un'opportunità di crescita agli artisti emergenti.

Dopo le sei serate di Genova, Torino e Mondovì, ora si vola alla finale del 22 luglio - che si terrà alle ore 21 in Piazza Santa Maria Maggiore a Mondovì, dove si scontreranno i nove finalisti provenienti da Piemonte, Liguria e Lombardia.

Sul palco ritroveremo Marco Guazzone (vincitore della selezione di Genova per il genere pop), gli Erichto (vincitori della selezione di Genova per il genere rock), Zero (vincitore della selezione di Genova per i generi rap/trap), Marwane (vincitore della selezione di Torino per il genere pop), Rödja (vincitore della selezione di Torino per il genere rock), Narconauta (vincitore della selezione di Torino per i generi rap/trap), Alessia ELG (vincitrice della selezione di Mondovì per il genere pop), Pacifik (vincitore della selezione di Mondovì per il genere rock) e i Malaffari (vincitori della selezione di Mondovì per i generi rap/trap).

L’arduo compito di stilare la classifica della serata spetterà alla giuria, composta da Elena D’Andrea, cantante e insegnante di canto di Torino, e da due giudici ospiti che verranno annunciati nei prossimi giorni sulla pagina Instagram del Contest Y.



Oltre ai giudici, avrà un ruolo centrale anche la direzione artistica di Genova per Voi. Quest’anno, infatti, il Contest Y prevede un premio speciale, il premio Miglior Testo, conferito da Gian Piero Alloisio, ideatore del celebre talent per autori di canzoni. Il riconoscimento sarà assegnato all'autore del miglior testo tra quelli presentati alla finale. Il vincitore avrà la possibilità di partecipare gratuitamente come uditore a una tre giorni di laboratori normalmente riservati solo ai finalisti di Genova Per Voi.

Come l’anno scorso, il “quarto componente” della giuria sarà il pubblico in piazza, che potrà votare il proprio artista preferito. Il vincitore del cosiddetto “Premio del pubblico” avrà la possibilità di effettuare un’intervista esclusiva presso la web radio On The Roof, partner storica di Y Events.

Oltre ai premi già citati, in palio anche:

1 classificato/a: una sessione di registrazione e una produzione musicale presso uno studio di registrazione professionale;

2 classificato/a: una masterclass a scelta organizzata dalla Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo, punto di riferimento nella formazione musicale del territorio;

3 classificato/a: un buono dal valore di 150€ da spendere in un negozio di articoli musicali.

La serata si chiude in bellezza, prima del verdetto della giuria, con il live di Ensi, uno dei rapper e freestyler più apprezzati della scena hip hop italiana. Originario di Torino, ha costruito la sua carriera distinguendosi per tecnica, velocità e capacità di improvvisazione, conquistando il pubblico sia nelle competizioni di freestyle sia attraverso numerosi album e collaborazioni con alcuni dei principali artisti del panorama musicale nazionale. Con il suo stile inconfondibile e oltre vent'anni di carriera, Ensi rappresenta oggi uno dei punti di riferimento del rap italiano. L’esibizione di Ensi è prevista per le 22.30 ed è a ingresso gratuito.



“Siamo decisamente soddisfatti - dichiara il presidente e direttore artistico di Y Events APS, Geordy Bergerone - di ricevere sempre più iscrizioni ogni anno. È sintomo di interesse e di un’esigenza da parte di molti artisti di esibirsi e condividere la propria musica. Grazie all’appoggio delle istituzioni, delle fondazioni bancarie e di molte associazioni e realtà del territorio, quest’anno abbiamo avuto un budget più cospicuo da investire nell’iniziativa, e lo abbiamo voluto usare per portare un intrattenimento di qualità e per concentrarci sulla formazione degli artisti emergenti creando sempre più collaborazioni che possano portare ad un arricchimento artistico.”

L’evento è organizzato da Y Events APS ETS, associazione che nasce nel 2023 per dare spazio e visibilità ad artisti emergenti che hanno poche possibilità di esibirsi dal vivo, specialmente nei territori di provincia.

Un ringraziamento speciale va a chi, insieme a noi, sta facendo crescere questo progetto, che è patrocinato da Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Comune di Mondovì, Confcommercio del monregalese; gode del sostegno della Fondazione CRC, della Fondazione CRT, dell’associazione La Funicolare, e degli sponsor locali; e collabora con diverse realtà, fra cui Genova Per Voi, la Scuola APM di Saluzzo, la Next Level Music School, Soulfood Mu5ic Factory, Area 51 Lab, Mano nella Mano, Crazy Bull, No Signal e la web radio OTR.