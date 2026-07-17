Ufficio postale di Busca, nel periodo estivo previste alcune chiusure programmate

Per garantire un maggior equilibrio tra la fisiologica flessione della domanda dei servizi postali nel periodo estivo e la relativa offerta, l’ufficio postale di Busca osserverà alcune chiusure programmate tra il 18 luglio e il 25 agosto 2026.
Nel dettaglio, l’ufficio resterà chiuso nelle giornate di sabato 18 luglio, lunedì 27 luglio, martedì 11 agosto, venerdì 14 agosto, martedì 18 agosto, sabato 22 agosto e martedì 25 agosto.
La comunicazione rientra nella riorganizzazione del servizio per il periodo estivo e riguarda esclusivamente le date indicate.