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Attualità | 17 luglio 2026, 09:05

Ufficio postale di Busca, nel periodo estivo previste alcune chiusure programmate

Dal 18 luglio al 25 agosto osserverà giornate di chiusura per adeguare l’offerta alla fisiologica flessione della domanda dei servizi nel periodo estivo

Ufficio postale di Busca, nel periodo estivo previste alcune chiusure programmate

Per garantire un maggior equilibrio tra la fisiologica flessione della domanda dei servizi postali nel periodo estivo e la relativa offerta, l’ufficio postale di Busca osserverà alcune chiusure programmate tra il 18 luglio e il 25 agosto 2026.

Nel dettaglio, l’ufficio resterà chiuso nelle giornate di sabato 18 luglio, lunedì 27 luglio, martedì 11 agosto, venerdì 14 agosto, martedì 18 agosto, sabato 22 agosto e martedì 25 agosto.

La comunicazione rientra nella riorganizzazione del servizio per il periodo estivo e riguarda esclusivamente le date indicate.

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