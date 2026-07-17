A Saluzzo rinasce Villa Aliberti: pubblicato il bando per realizzare un innovativo polo turistico sulla collina di Castellar

È pubblicato sul sito internet del Comune di Saluzzo il bando per l’affidamento di Villa Aliberti, la cascina settecentesca di proprietà pubblica situata sulla collina di Castellar.

La struttura sarà completamente recuperata e trasformata in un innovativo polo dedicato all’accoglienza, al turismo sostenibile e alla valorizzazione del territorio.

L’immobile, immerso in un’area di circa 45mila metri quadrati di boschi, rientra nel progetto "WoodViso", finanziato dalla Fondazione Cr Cuneo nell’ambito del bando "Stars" con un contributo di 450 mila euro.

L’obiettivo è creare un luogo aperto alla comunità, con servizi per visitatori, famiglie, sportivi e amanti delle attività outdoor.

Il bando prevede l’affidamento della gestione per nove anni, rinnovabili, con l’insediamento di attività di somministrazione di alimenti e bevande e di servizi ricettivi. La proposta dovrà valorizzare le caratteristiche della struttura e integrarsi con le attività previste dal progetto "WoodViso", che comprende iniziative formative, culturali, ambientali e di animazione territoriale. Il Comune di Saluzzo realizzerà interventi di adeguamento dell’immobile per un valore massimo di 300 mila euro, mentre il gestore dovrà presentare un progetto di utilizzo degli spazi, degli arredi e delle attività da sviluppare.

"Con la pubblicazione del bando prende forma un percorso iniziato con 'WoodViso' – spiegano la vicesindaca e assessora ai Lavori pubblici Francesca Neberti e il prosindaco di Castellar Eros Demarchi –. Cerchiamo un soggetto capace di interpretare le potenzialità di Villa Aliberti e di contribuire alla nascita di un luogo innovativo, in dialogo con Saluzzo e con tutte le Terre del Monviso".

Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12.00 di giovedì 20 agosto 2026 secondo le modalità indicate nel bando pubblicato sul portale istituzionale dell'ente.