Il Conservatorio Ghedini premia gli studenti di musica degli istituti comprensivi e dei licei musicali della provincia di Cuneo

Lunedì 13 luglio, presso la sede Cantore del Conservatorio di Cuneo, si sono svolte le audizioni per l’assegnazione di due borse di studio destinate agli studenti dei licei musicali e degli istituti comprensivi a indirizzo musicale della provincia di Cuneo.

Le due borse di studio, del valore di 500 euro ciascuna, sono state attribuite a Giacomo Graglia, studente dell’Istituto Comprensivo “Muzzone” di Racconigi, e a Federico Piovano, studente del Liceo Musicale “Bianchi-Virginio” di Cuneo. I riconoscimenti saranno consegnati durante il concerto di inaugurazione dell’anno accademico del Conservatorio, previsto nel prossimo mese di novembre, come già avvenuto in occasione delle precedenti edizioni di questa iniziativa. Nel corso dell’audizione Giacomo Graglia si è esibito al pianoforte con un programma che comprendeva pagine di Jean Sibelius, Fryderyk Chopin, Robert Schumann, Franz Liszt e Claude Debussy. Federico Piovano ha invece proposto al clarinetto “Omaggio a De Falla” di Béla Kovács e un blues di Michele Mangani tratto da “Un americano a Parigi” di George Gershwin.

La commissione giudicatrice ha inoltre deliberato all’unanimità il conferimento di ulteriori attestati di merito, a prova dell’alto valore degli studenti partecipanti a questa audizione, a Mia Viberti(clarinetto) dell’Istituto Comprensivo di Moretta di Alba; Federico Manuel Di Mauro (violino) dell’Istituto Comprensivo di Saluzzo; Ruzel Fiandino (chitarra) dell’Istituto Comprensivo di Saluzzo; Silvana Gramaglia (pianoforte) dell’Istituto Comprensivo “Piero Angela” di Bra e Pietro Danna(violino) del Liceo Musicale “Bianchi-Virginio” di Cuneo.

«Queste borse di studio rappresentano un investimento con cui il Conservatorio Ghedini – dichiara il presidente Mattia Sismonda – conferma il proprio impegno a favore dei giovani musicisti della nostra provincia, riconoscendone l’impegno, la passione e il percorso di crescita. Allo stesso tempo, sono il segno concreto di una collaborazione stabile e di un dialogo costante con l’Ufficio Scolastico Provinciale e con la rete delle scuole a indirizzo musicale, dalle scuole secondarie di primo grado ai licei musicali. Quando le istituzioni lavorano insieme si creano opportunità reali per i ragazzi e si rafforza l’intera comunità educativa, perché crediamo che sia anche così che si costruisce il futuro della formazione musicale».

All’audizione hanno partecipato 13 studenti, impegnati nell’esecuzione di un programma libero, con difficoltà adeguata al corso frequentato e durata compresa tra 5 e 10 minuti. La valutazione degli studenti ha tenuto conto della preparazione tecnica e della precisione esecutiva, della musicalità e dell’espressività, dell’adeguatezza e della complessità del repertorio presentato. La commissione era composta dai docenti Mario Gullo del Conservatorio di Cuneo, Domenica Guglielmo dell’Istituto Comprensivo “Carducci” di Busca, Laura Manca del Liceo Musicale “Bianchi-Virginio” di Cuneo, Valter Protto del Liceo “Leonardo da Vinci” di Alba, Giuseppina Floriana Valenza dell’Istituto Comprensivo “Grandis” di Borgo San Dalmazzo, Ugo Fea dell’Istituto Comprensivo “Sacco” di Fossano, Giorgio Secchi dell’Istituto Comprensivo di Saluzzo. Era inoltre presente la professoressa Sofia Prandi dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ambito Territoriale di Cuneo.

Questa iniziativa, che è giunta alla sua quarta edizione annuale, conferma l’attenzione del Conservatorio nei confronti del lavoro svolto dagli istituti scolastici a indirizzo musicale del territorio, quattordici in tutta la provincia, attraverso percorsi formativi che rappresentano una possibile anticipazione degli studi musicali accademici del Ghedini. Si tratta inoltre di un momento di incontro tra il Conservatorio Ghedini e le scuole, con l’auspicio di accogliere in futuro nelle aule del Conservatorio gli studenti che prendono parte a questa esperienza competitiva, ma ricca di valore formativo, per approfondire e valorizzare le loro qualità musicali.