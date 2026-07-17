I bambini del centro estivo di Cervasca in visita alla Questura di Cuneo

Nei giorni scorsi la Questura di Cuneo ha accolto venticinque bambini del Centro Estivo di Cervasca, di età compresa tra i 3 e i 6 anni, accompagnati da quattro educatrici, per una visita agli uffici della Polizia di Stato inserita nel progetto didattico mensile dedicato alla scoperta dei mestieri.

L'iniziativa ha permesso ai piccoli partecipanti di conoscere da vicino il lavoro quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato attraverso un percorso pensato per avvicinarli ai temi della sicurezza e della legalità.

Accompagnati dagli agenti, i bambini hanno visitato la Sala Operativa, osservando sui monitor del sistema di videosorveglianza le attività di controllo del territorio. La visita è poi proseguita all'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dove hanno assistito al rientro di una volante e hanno scoperto il funzionamento dell'autovettura di servizio e delle attrezzature in dotazione.

Tappa anche negli uffici della Polizia Scientifica, dove il personale ha mostrato alcune delle tecniche e delle strumentazioni utilizzate per individuare tracce non visibili a occhio nudo.

La visita si è conclusa con un momento di saluto tra gli agenti e i bambini, che hanno potuto vivere un'esperienza a contatto con la realtà della Questura, nell'ambito delle iniziative di avvicinamento della Polizia di Stato al mondo della scuola e dell'infanzia.