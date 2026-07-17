Quartiere Donatello di Cuneo: confronto su sicurezza, decoro e viabilità

Si è tenuto venerdì 10 luglio, nella sede del Comando della Polizia Locale, un incontro con il Comitato del Quartiere Donatello alla presenza del comandante Davide Bernardi, dell’assessore alla Polizia Locale Cristina Clerico e dell’assessore ai Quartieri e Frazioni Luca Pellegrino. L’appuntamento arriva a seguito della riunione del 29 giugno tra il Direttivo del Comitato e i residenti, dedicata ai temi della sicurezza, della partecipazione e del decoro urbano.

All’incontro hanno preso parte anche diversi residenti, contribuendo a un confronto diretto sulle principali criticità segnalate nel quartiere. I punti affrontati erano stati raccolti in un apposito fascicolo di segnalazioni e proposte di miglioramento, già consegnato al Municipio, con l’obiettivo di portare all’attenzione dell’amministrazione le esigenze più sentite dalla comunità.

Tra le questioni analizzate figurano i maggiori passaggi delle Forze dell’Ordine, una più efficace pulizia urbana e delle aree verdi, la rimodulazione della panchina smart nella piazzetta di via Rostagni, una maggiore presenza dei servizi del Comune di Cuneo nel progetto educativo della Casa del Quartiere Donatello e i nodi legati alla viabilità e agli incroci pericolosi.

La raccolta di criticità e proposte, spiegano dal Comitato, vuole essere uno strumento propositivo e di monitoraggio delle azioni che il Comune di Cuneo svilupperà nel tempo, in un percorso condiviso tra Comitato del Quartiere Donatello, progetto Casa del Quartiere Donatello e amministrazione comunale. Il Direttivo organizzerà inoltre altri incontri con i residenti per favorire la più ampia partecipazione.