Alba, una serata di arte e solidarietà con “Il filo che ci unisce”

Sabato 25 luglio, dalle 19.30, Spazio DOM (via Vincenzo Giacosa 7/a, Alba) ospiterà "Il filo che ci unisce" https://www.instagram.com/ilfilo.che.ciunisce/ , una serata aperta alla cittadinanza promossa da Rete Cuneese per la Palestina con il patrocinio della Città di Alba.

L'iniziativa rappresenta il momento conclusivo del progetto che, dopo la mostra diffusa alla Libreria Milton, riunisce arte, testimonianze e musica per sostenere la popolazione palestinese e promuovere una cultura della solidarietà.

Durante la serata sarà possibile visitare l'installazione e la selezione artistica curata da Ca.sa Emma https://www.instagram.com/ca.sa.emma.alba/ che accosta i disegni dei bambini di Gaza del progetto Heart of Gaza alle opere donate da artisti del territorio, tutte acquistabili per contribuire alla raccolta fondi destinata ai progetti benefici. Sarà inoltre esposta l'installazione "I lenzuoli della memoria" di Donne in cammino per la pace https://www.instagram.com/donneincamminoperlapacem.vi .

Dalle 20.00 prenderanno il via gli interventi delle associazioni partecipanti e delle realtà coinvolte, moderati da Ab Amajou, con la partecipazione speciale di Mohammed Timraz https://www.instagram.com/mohammed_timraz_10/ , arte terapeuta gazawi e fondatore di Heart of Gaza. La serata sarà accompagnata dalla musica dal vivo dei Nūär https://www.instagram.com/nuar_arabfolk/ , progetto arab folk che unisce sonorità arabe e strumenti della tradizione occidentale, e dalle ottime birrette del micro-birrificio Uranio https://www.instagram.com/uranio.beer/ .

Nel corso dell'evento sarà ancora possibile sostenere due importanti progetti: Heart of Gaza, dedicato ai bambini di Gaza, e la scuola JUZOOR "Aisha Khalil" in Cisgiordania occupata (https://sostieni.volint.it/scuola_palestina-aisha_khalil ), attraverso una raccolta fondi per proseguire la costruzione dell'istituto scolastico.

Tra le voci resistenti Project M.i.l.a² (make international law act again) collettivo informale https://www.instagram.com/projectm.i.l.a2/ .

Si concluderà inoltre l'asta benefica dell'opera donata da Sumisura https://www.instagram.com/sumisura__/ , il cui ricavato sarà destinato al progetto della scuola in Cisgiordania. L'ingresso è libero. Per informazioni: retecuneeseperlapalestina@gmail.com