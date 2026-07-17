Timeline 2026, a Chiusa di Pesio nasce il gemellaggio tra le fortificazioni alpine di Italia e Francia

La storia ha scavalcato i confini alpini a "Timeline 2026", manifestazione di rievocazione storica multiepoca di Chiusa di Pesio svoltasi dal 3 al 5 luglio. Durante l'evento è stato siglato il gemellaggio ufficiale tra l’Associazione Studio Fortificazioni Alpine Occidentali-APS (ASFAO-APS) di Peveragno e l'associazione transalpina Les Amis de l’Ouvrage Maginot de la Frassinea.

L'accordo punta a unire le forze per lo studio, la tutela e la valorizzazione dei complessi fortificati che segnano la frontiera tra Italia e Francia, trasformando vecchi simboli di divisione militare in un patrimonio culturale comune.

Durante l’evento che ha coinvolto decine di rievocatori nella ricostruzione di un acquartieramento campale sono state coinvolte diverse realtà, tra cui un ringraziamento particolare va anche l’ARI (Associazione Radioamatori Italiani) Sezione di Cuneo. Per l'occasione, i radioamatori hanno attivato in una delle tende una stazione mobile con il nominativo speciale II1WAF, ottenendo un successo straordinario: sono stati infatti effettuati ben 1.461 collegamenti (QSO), portando la voce del gemellaggio e di Chiusa di Pesio in ben 61 paesi di tutto il mondo.

Durante l’evento sono stati onorati i monumenti ai caduti di Chiusa di Pesio e Peveragno.

Il successo dell'iniziativa è stato possibile grazie alla sinergia tra tutte le diverse realtà coinvolte e ai contributi di Fondazione Cassa Di Risparmio di Cuneo, Cassa Risparmio Savigliano la BCC di Pianfei e Rocca De Baldi, Generali Italia Spa agenzia di Chiusa di Pesio; e agli sponsor dell’evento: Battikuore OdV - Boves, Bertone Costruzioni, Casalinghi Pittavino, Ceramiche Design, M.A. Sistemi, Massucco T. Srl, Pianfei Edile, SACED Srl, Studio Rubero – Chiusa di Pesio / Boves.

Un sentito ringraziamento va agli organizzatori di "Timeline 2026", all' Associazione Flamulasca, al Comune di Chiusa di Pesio per l'ospitalità, al Gruppo Scout Cuneo 3 per l’assistenza nelle costruzioni campali e a tutti i volontari delle due associazioni gemellate per l'impegno profuso, in modo particolare, ai radioamatori dell'ARI Cuneo.