Sul Colle dell'Agnello con l'autocisterna: il camion si rompe, rimorchio ad un passo dal burrone [VIDEO]

Un’autocisterna lungo i tornanti del Colle dell’Agnello è una scena che difficilmente passa inosservata.

E proprio la presenza del mezzo pesante sulla SP 251, la strada che da Chianale sale al valico internazionale con la Francia, ha rischiato di trasformarsi in tragedia nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 17 luglio.

Resta da capire perché l’autista, alla guida di un mezzo con targa italiana, abbia deciso di affrontare un percorso così impegnativo e poco adatto a un’autocisterna. Non si esclude che possa essere stato tratto in inganno dal navigatore oppure che abbia cercato una scorciatoia per raggiungere la Francia.

L'incidente è avvenuto in prossimità dell'ultimo tornante sul versante italiano, a poche centinaia di metri dalla sommità del colle. A causa della rottura del semiasse, il camion è rimasto immobilizzato e il rimorchio ha iniziato a scivolare verso il bordo della carreggiata, fermandosi a un soffio dal burrone. Una situazione estremamente delicata, che ha fatto temere il peggio.

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Per mettere in sicurezza il mezzo è stato necessario l'intervento di un'autogru della ditta Morellato. Le operazioni di recupero, particolarmente complesse per la conformazione della strada e la posizione dell'autocisterna, sono durate circa quattro ore.

L'autista è uscito illeso dall'accaduto, ma ha vissuto momenti di autentico terrore. Al termine dell'intervento, l'autocisterna è stata recuperata e trainata a valle, sul versante italiano, dall'autogru della ditta Morellato.