Nuovo Ospedale di Cuneo: nominata la commissione giudicatrice per la gara del progetto di fattibilità

S.C.R. Piemonte S.p.A. ha provveduto a pubblicare la determinazione della nomina della Commissione giudicatrice della procedura di gara per l'affidamento del servizio di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) del Nuovo Ospedale di Cuneo.

La Commissione risulta composta dall'ingegner Egidio Bianchini, S.C.R. Piemonte S.p.A.; l'ingegner Erika Leonarda Barbagallo, Provveditorato Interregionale OO.PP. per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria; l'ingegner Simone Merlo, Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione A.O. Santa Croce e Carle; il dottor Alberto Peano, dirigente medico della struttura complessa Direzione Sanitaria di Presidio A.O. Santa Croce e Carle e l'ingegner Simona Ramero, Dirigente afferente alla Struttura complessa Servizio Tecnico A.O. Santa Croce e Carle.

La nomina della Commissione costituisce un passaggio fondamentale della procedura di gara per le attività di valutazione delle offerte pervenute, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e le tempistiche del cronoprogramma già definite.

Parallelamente all'iter della procedura di gara, è in fase di avvio un ulteriore percorso di collaborazione tra Azienda Ospedaliera, Comune di Cuneo e Provincia di Cuneo, finalizzato ad affrontare le tematiche connesse all'integrazione del futuro presidio ospedaliero nel contesto urbano e territoriale con particolare riferimento all'accessibilità del nuovo ospedale, alla viabilità e alla logistica esterna.