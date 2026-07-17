Borgo San Dalmazzo: Monserrato ha la sua prima mascotte, saranno i cittadini a scegliere il nome

Un simpatico scoiattolo super sprint, sempre in movimento sul suo monopattino e pronto ad accompagnare grandi e piccoli in eventi, iniziative e momenti di condivisione. È lui la nuova mascotte dell'Associazione Culturale Monserrato, una novità che segna un ulteriore passo nel percorso di innovazione e dialogo con il territorio.

Non si tratta soltanto di un logo o di un simbolo grafico, ma di un vero e proprio personaggio destinato a diventare il volto delle attività dell'associazione, rappresentando i valori, l'energia e lo spirito di una comunità profondamente legata alla collina di Monserrato e al suo Santuario, uno dei luoghi più amati e identitari per i cittadini di Borgo San Dalmazzo e non solo.

Una mascotte che punta a rafforzare il senso di appartenenza e a coinvolgere persone di tutte le età nella valorizzazione del territorio.

Ma c'è di più: il nome della mascotte non è stato ancora scelto. A deciderlo saranno infatti i cittadini, in modo particolare i più piccoli della comunità, chiamati a partecipare a una votazione aperta a tutti. L'obiettivo è quello di rendere questa nuova figura davvero condivisa, facendola nascere con il contributo della comunità.

"Vogliamo che questa mascotte non sia solo nostra, ma di tutti – spiegano dall'associazione – un simbolo condiviso, capace di raccontare chi siamo e dove vogliamo andare".

Le proposte tra cui scegliere sono sei: Munsy(i), Tino, Nocci, Monsi, Serrino e Monci. Quale nome rappresenta meglio l'energia del vivace scoiattolo e il luogo speciale che è chiamato a rappresentare?

L'invito è rivolto a tutti: cittadini, appassionati, frequentatori della collina e del Santuario, ma anche a chiunque voglia contribuire alla nascita della nuova mascotte di Monserrato. Per partecipare è possibile votare attraverso il sondaggio pubblicato sulla pagina Facebook dell'Associazione Santuario di Monserrato oppure inviare la propria preferenza con un messaggio WhatsApp al numero 340 254 9768 indicando il nome scelto per la mascotte oltre al nome e cognome di chi invia il messaggio.