Il Comune di Chiusa di Pesio cerca fotografie e cartoline storiche del mercato

Il Comune di Chiusa di Pesio ha avviato una ricerca di fotografie e cartoline dedicate al mercato del paese.
Da generazioni, il mercato rappresenta uno degli appuntamenti più caratteristici della vita della Valle Pesio. Ogni domenica mattina anima il cuore del paese, non solo come luogo di commercio, ma anche come occasione di incontro, socialità e condivisione, richiamando cittadini e visitatori provenienti da tutto il territorio.
L'invito è rivolto a tutti coloro che conservano fotografie o cartoline di qualsiasi epoca che raccontino il mercato: immagini delle bancarelle, della piazza, dei commercianti, dei frequentatori o di momenti di vita legati a questa storica tradizione.
Il materiale raccolto contribuirà a documentare l'evoluzione del mercato nel tempo e a preservare una parte importante della memoria collettiva della comunità.
Chi desidera partecipare può condividere le proprie immagini rispondendo al post pubblicato sui canali social del Comune oppure inviandole all'indirizzo tecnico2@comunechiusapesio.it.