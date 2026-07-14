Roddino, una navetta gratuita per "Mataria 'd Langa"

Senza auto a Roddino per il gran finale di Mataria 'd Langa 2026. Domenica 26 luglio, in occasione dell'ultima giornata dello storico festival culturale, musicale, teatrale e letterario giunto alla 35ª edizione, il Comune di Roddino sperimenta un servizio navetta gratuito su prenotazione in collaborazione con l'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

Dalle 14 fino all'1 di lunedì 27 luglio due navette saranno a disposizione degli utenti, per il viaggio di andata e ritorno, collegando i centri di Alba, Barolo, Bossolasco, Castiglione Falletto, Cerretto Langhe, Cissone, Dogliani, Gallo d'Alba, Grinzane Cavour, Monchiero, Monforte d'Alba, Novello, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe e Sinio.

Il servizio, fornito dalla piattaforma ConTrasporto e la partnership di Autolinee Nuova Benese, sarà organizzato per ottimizzare i viaggi e le tratte dai vari Comuni, permettendo al pubblico di partecipare agli eventi e divertirsi senza utilizzare l'auto e preoccuparsi del parcheggio.

Il servizio è utilizzabile esclusivamente su prenotazione, con ultima partenza da Roddino per il rientro nei vari paesi di Langa prevista per l'1 di lunedì 27 luglio.

MATARIA 'D LANGA 2026

Dal 17 al 26 luglio il Comune di Roddino ospita Mataria 'd Langa, il festival che dal 1992 anima le estati di un paese che conta 420 abitanti - di cui 80 volontari nell'organizzazione dell'evento - e che porta in Langa artisti nazionali e internazionali seguendo il fil rouge dell'impegno sociale.

Cinque le giornate a calendario quest'anno: si comincia venerdì 17 luglio con la Festa Balcanica e si prosegue con la 16 edizione della Fiera del tartufo nero in programma domenica 19 luglio.

Venerdì 24 e sabato 25 luglio imperdibili i concerti di Paolo Bonfanti ed Eugenio Finardi, La Rosa Tatuata, Ginevra di Marco e i Gang.

Infine, l'appuntamento conclusivo di Mataria 'd Langa, domenica 26 luglio, vede invece alternarsi sul palco di Roddino tante personalità del mondo culturale, letterario e musicale per chiudere la trentacinquesima edizione di un festival che mette al centro la relazione tra comunità, luoghi, arte, con un'attenzione crescente ai temi della mobilità sostenibile e sicura.

Il Comune di Roddino è partner di Orma, il circuito di valorizzazione dell'arte contemporanea promosso dall'Ente Turismo Langhe Monferrato. Tra le novità dell'edizione 2026 di Mataria 'd Langa c'è anche la nuova identità visiva della manifestazione firmata da Liam Gillick, che ha donato ai roddinesi un nuovo logo ispirato alla sua installazione realizzata nel paese nel 2023 conosciuta a tutti come la Casa Colorata, consolidando così un rapporto che negli anni è andato ben oltre la singola esperienza artistica.

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 26 LUGLIO

Dalle 10 alle 18 torna "Liber e Storie – La forza delle parole", alla sua terza edizione: una giornata dedicata ai libri, al pensiero e al dialogo tra discipline. Interverranno Paolo Tibaldi, attore, autore e narratore attento al rapporto tra paesaggio, memoria e comunità; Nicola Duberti, docente, studioso di linguistica, poeta e scrittore che lavora sul legame tra lingua, territorio e oralità; Chiara Colombini, storica specializzata nello studio della Resistenza italiana e della memoria pubblica; Francesco Occhetto, docente, traduttore dal farsi, formatore e cultore di poesia; e Mauro Berruto, già commissario tecnico della nazionale italiana di pallavolo e oggi narratore e autore, che porterà a Roddino "Iliade 23", uno spettacolo che rilegge il poema omerico alla luce dei temi della guerra, dello sport e della contemporaneità.

A partire dalle 21 la serata propone i concerti di Santamarea, giovane progetto musicale che intreccia sonorità elettroniche e scrittura cantautorale, e SI BOOM VOILÀ, formazione nota per l'energia performativa e la capacità di fondere generi e linguaggi diversi in un'esperienza dal vivo coinvolgente. L'ingresso è gratuito fino alle 18 di domenica, mentre per assistere ai concerti è necessario acquistare il biglietto su https://www.ticket.it/festival/mataria--d-langa.aspx .

Il programma completo di Mataria 'd Langa 2026 e i dettagli sul servizio navette sono disponibili sul sito www.matariadlanga.it e sul numero WhatsApp: +39 352 026 5483.

Il servizio navetta si prenota sull'App conTrasporto oppure su https://app.contrasporto.it/event/roddino/ o scrivendo a info@contrasporto.it .



